“Filas até cinco horas” levam associações europeias a pedir suspensão do controlo digital nos aeroportos

O novo sistema de controlo digital de fronteiras da União Europeia (UE) está a causar filas de até cinco horas nos aeroportos, havendo passageiros a esperar ao ar livre e aviões a descolarem com apenas metade da lotação.

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O alerta é da ACI Europe, associação que representa mais de 600 aeroportos em 55 países, e da Airlines 4 Europe e IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos), que representam as companhias aéreas, numa carta aberta dirigida à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As três entidades apelam a Bruxelas que seja criada uma opção que permita suspender as verificações ao abrigo do Sistema de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês), uma vez que as férias de verão trazem mais milhões de viajantes aos aeroportos da região.

O verão vai trazer um “agravamento significativo de uma situação já de si muito difícil para os passageiros”, a menos que o Executivo comunitário permita que os aeroportos optem por não realizar o controlo digital, lê-se no documento.

A ACI Europe, a Airlines 4 Europe e a IATA pedem que seja permitido aos aeroportos “suspender completamente” as verificações “sempre que o volume de passageiros exceda a capacidade operacional das instalações de controlo de fronteiras” durante os meses de julho e agosto, acrescentando que deve ser permitida uma flexibilidade permanente após setembro “em circunstâncias excecionais claramente definidas”.

“Alguns viajantes internacionais estão a reconsiderar as suas viagens à Europa devido à perspetiva de atrasos excessivos nas fronteiras”, afirmaram os grupos, denunciando que esta situação “está a prejudicar a reputação da Europa, o turismo europeu e, em particular, a conectividade”.

O EES, introduzido gradualmente nos aeroportos da UE a partir de outubro do ano passado, exige que os cidadãos de países fora do Espaço Schengen registem as suas impressões digitais e uma fotografia no aeroporto de destino.

No entanto, a implementação do novo sistema tem sido marcada por problemas com as máquinas automáticas e longas filas, à medida que os aeroportos se debatem em fazer face aos tempos de espera adicionais.

“Os passageiros já foram obrigados a fazer fila durante longos períodos no exterior dos edifícios dos terminais e em plataformas descobertas, porque as instalações de controlo fronteiriço não conseguem processar as chegadas com a rapidez necessária”, detalham as associações na carta.

Além disso, relatam que “as companhias aéreas se deparam com aviões pela metade [da sua capacidade] na hora de fecho dos portões de embarque, enquanto os passageiros ficam retidos nas filas de controlo fronteiriço”.

Um porta-voz da ACI Europe afirmou que alguns desses aviões sofreram atrasos, enquanto outros foram obrigados a deixar para trás uma parte dos seus passageiros.

As regras permitem aos países flexibilidade para dispensar algumas das verificações, embora esta medida deva ser gradualmente eliminada em setembro. Apesar disso, continuam a formar-se “filas excessivas”, assinalam.

Estas alterações são necessárias até que os aeroportos disponham de pessoal suficiente para a implementação do sistema, as máquinas automáticas sejam suficientemente fiáveis e a aplicação de pré-registo, cujo lançamento sofreu atrasos, tenha sido totalmente implementada, sublinham. “A reputação da União Europeia e a confiança no quadro regulamentar estão em jogo“, afirmaram.