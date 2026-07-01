Forbes Espanha reconhece os 30 jovens com menos de 30 anos que estão a marcar o futuro nos negócios, ciência, cultura, tecnologia e desporto

A Forbes Espanha publicou a sua lista ’30 Under 30′ de 2026, uma seleção de jovens com menos de 30 anos que se destacam pelo seu impacto em áreas como inteligência artificial, ciência, negócios, sustentabilidade, moda, música, cultura, desporto e inovação social.

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Segundo a publicação, esta nova geração lidera projetos com ambição global e capacidade para uma verdadeira transformação em setores muito diversos.

Entre os selecionados está Manuel Ferreira, da Adcities, uma empresa que aspira a criar uma espécie de “Google Ads” reais para publicidade exterior. María Curtichs também participa, cofundadora do Instituto AP juntamente com a Universidade Nebrija, o primeiro instituto universitário de assuntos públicos em Espanha, bem como promotora de projetos ligados à inteligência artificial e formação especializada.

No campo cultural, Forbes inclui Bad Gyal, nome artístico de Alba Farelo, pela sua projeção internacional e pelo seu papel na renovação da música espanhola; Julio Peña, um dos jovens atores com maior projeção após o seu salto de séries juvenis para projetos de maior ambição artística; e Priscilla Delgado, uma atriz hispano-porto-riquenha incorporada na terceira temporada de ‘Euphoria’. Também fazem parte da lista Lola Lolita, criadora de conteúdos e empresária; e Thomas Plocher, de Rimas Espanha, ligados ao desenvolvimento estratégico da editora Bad Bunny no mercado espanhol.

A ciência e a tecnologia têm um peso relevante nesta edição. Forbes reconhece Alba Meijide, uma engenheira especializada em inteligência artificial; Clàudia Soriano, astrofísica e investigadora de exoplanetas; e Joan Rodríguez, fundador da Quiver AI, uma empresa focada em inteligência artificial aplicada ao design gráfico. Destaca-se também Alexander Dillon, Kristian Lukauskis, Marcos Blay e Luis Varona, fundadores da ChatBlu, uma startup valenciana que desenvolve agentes de inteligência artificial para automatizar operações hoteleiras.

Em sustentabilidade, energia e ambiente, Elena Martínez, CTO e cofundadora da BlueGea; Fernando Dávila Ponce de León, promotor da Crowmie, uma plataforma de investimento em infraestruturas energéticas; e Olivia Mandle, ativista ambiental reconhecida pela defesa da conservação marinha e pela sua presença em fóruns internacionais. Também estão incluídos Adrián Senar, Jan Mataró, Francisco Boira, Adriá Barceló, Max Amer e Francisco Bosch, fundadores da Kreios Space, uma empresa espacial que trabalha em satélites capazes de operar em órbitas ultra-baixas.

A lista inclui também Daniel Gonzálvez, investidor de capital de risco especializado em deep tech; Sergio Navarro, fundador da Domoblock, uma plataforma digital de investimento imobiliário; Pablo López, de Innogando, uma startup galega focada na digitalização do gado; e Stephany Oliveros, cofundadora da Lyra AI, uma iniciativa que promove a formação e empregabilidade das mulheres em inteligência artificial.

Em moda, consumo e novos modelos de negócio, a Forbes reconhece Conra Martínez e Gabriel Morón, fundadores da Eme Studios; Gloria Rodés e Andrea Estany, da Enlagloria Salad House; Aida García Bueno, fundadora da Japanese Head Spa; David Camprubí, de Newcop; e Manuel Monterrubio e Antonio Faya, da Pacerin, uma plataforma especializada na criação de marcas nativas da Amazon.

O setor da educação e entretenimento é também representado por Pau Rebollo Turón e Luis Fernández Chacón, cofundadores da Icon Music Business School, uma plataforma de formação para a indústria da música e entretenimento. No mundo da vela, Víctor Moure, fundador da Kumbra Yachts, uma empresa que combina design, tecnologia e novos modelos de propriedade no setor da vela, aparece.

Nas áreas de saúde, bem-estar e desporto, a lista inclui Carlos Martínez Pardo e Miguel Ortín, cofundadores da Wellbeinn, uma empresa espanhola de healthtech focada em dados, desempenho físico e longevidade; Eduardo Peña Varela, fundador da Swipet, uma insurtech especializada em seguros veterinários; e a Seleção Espanhola de Rugby 7s, reconhecida pelos seus resultados internacionais e pelo perfil maioritariamente jovem dos seus jogadores.

A lista é completada por Jon Enríquez, Andoni Enríquez e Beñat Arrizabalaga, cofundadores da Vidext, uma plataforma de inteligência artificial aplicada à formação corporativa; bem como outros perfis que refletem a diversidade de uma geração que combina tecnologia, internacionalização, propósito, criatividade e capacidade empreendedora.

Com esta edição, a Forbes Espanha foca-se num novo grupo de jovens talentos que estão a ganhar peso em setores estratégicos e que, segundo a revista, estão a construir projetos com real impacto e alcance global a partir de Espanha e com projeção internacional.