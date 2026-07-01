Fórum Nacional de Seguros já tem mais de 2.500 profissionais inscritos

A uma semana de distância, a edição de 2026 do Fórum Nacional de Seguros (FNS) promete bater recordes com mais de 2.500 profissionais de seguros já registados. Com 53 oradores previstos e uma área de exposição que agregará 53 marcas, o Fórum Nacional de Seguros consolida-se como o principal ponto de encontro do ecossistema segurador nacional.

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A 5ª edição do FNS regressa à Alfândega do Porto, nos dias 7 e 8 de julho, com debates dedicados aos temas mais atuais do mercado, bem como matérias tecnológicas, legais e de mercado que têm cada vez mais impacto no setor.

Este ano, o evento conta com uma novidade: as talks, conversas mais curtas, num espaço mais pequeno, pensadas para complementar os painéis de debate que ocupam o auditório principal, que abordam o futuro do setor segurador.

ASF, APS E APROSE estarão em palco

Entre os oradores confirmados destacam-se três figuras centrais na regulação e representação do setor segurador nacional: Gabriel Bernardino, presidente da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), e Nuno Martins, presidente da APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros.

As inscrições continuam abertas no site oficial do FNS. Os membros da APROSE têm entrada livre, ao abrigo do protocolo entre a APROSE e ECOseguros.

Marcas de topo juntam-se ao Fórum Nacional de Seguros

O FNS 2026 conta com o apoio de destacadas empresas ligadas aos seguros em várias atividades, entre as quais:

Grupo Ageas, AIG, Arag, Asisa, Azuaga, Bupa/Sanitas, Caravela, Fidelidade, Generali Tranquilidade, Hagel, Hiscox, Lusitania, Metlife, Mgen, Planicare, Prévoir, Real Vida, Zurich, April, Diagonal, Concentra, Hispania, Innovarisk, MDS, Planeia, Methodus, Mudey, NuVu, Sabseg, Safebrok, Segup, Seguramos, Semper, Special Insurance, Specialty Risks, Uthere, Cleva, Frank, i2sBrokers, Libax, lluni, Contisystems, Crafteer, Gemese/Milénia, Habic, Broseta, CCA Law Firm, SPS Advogados, AdvanceCare, Saúde Prime, Mediplus, Caetano Automóveis, Carglass, Expressglass, Glassdrive e ADStrategy Global.

As inscrições estão disponíveis no site do Fórum Nacional de Seguros 2026, ou clicando aqui.