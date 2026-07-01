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Governo decreta dia de luto nacional no domingo pelas vítimas dos sismos na Venezuela

O Governo determinou o próximo domingo como dia de luto nacional pelas vítimas dos terramotos que ocorreram na Venezuela e, em particular, pelos cidadãos portugueses e lusodescendentes.

O Governo anunciou dia de luto nacional no próximo domingo, dia 5 de julho, pelas vítimas dos sismos na Venezuela que aconteceram na passada quarta-feira.

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Decidimos no Governo determinar o próximo domingo como dia de luto nacional pelas vítimas dos terramotos que ocorreram na Venezuela e, em particular, pelos cidadãos portugueses e lusodescendentes que perderam a vida e por todos aqueles que sofreram os efeitos desta tragédia”, referiu esta quarta-feira o primeiro-ministro.

Montenegro afirmou que o Governo tem mantido o contacto com permanente com as autoridades venezuelanas e todas as equipas que estão no terreno. “Não temos a possibilidade, neste momento, de perspetivar aquele que será o resultado final do apuramento das vítimas, em particular das vítimas mortais desta tragédia”, acrescentou.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos de quarta-feira na Venezuela subiu para 71, havendo ainda 71 desaparecidos, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entre os 71 mortos, 61 dos quais tinham também nacionalidade venezuelana, estão 11 crianças e 60 adultos.

O duplo sismo que atingiu a Venezuela na passada quarta-feira provocou 1.943 mortos e 10.571 feridos. Os dados oficiais indicam também acima de 15 mil desalojados, informou o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, atualizando o último balanço de vítimas.

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