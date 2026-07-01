Greenvolt alia-se à chinesa BYD para construir maior projeto de baterias da Polónia

A Greenvolt Power, uma subsidiária do grupo Greenvolt, anunciou esta terça-feira a assinatura de um acordo com a chinesa BYD Energy Storage que prevê o fornecimento do sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês) do projeto Siedlce, na Polónia, cuja construção deverá arrancar neste trimestre.

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Em comunicado, a empresa portuguesa afirma que o projeto Siedlce, que tem uma capacidade prevista de 600 MW/2,4 GWh, será “o maior sistema de armazenamento de energia em baterias da Polónia” e “um dos maiores da Europa”.

Este acordo representa um “passo decisivo” no arranque da construção do projeto, refere a Greenvolt, adiantando que a BYD Energy Storage vai fornecer o seu sistema BYD Haohan.

O projeto, que tem asseguradas receitas através do mercado de capacidade da Polónia, deverá iniciar a fase de construção no terceiro trimestre deste ano (ou seja, entre julho e setembro), estando previsto começar a ser operacionalizado até ao final de 2027.

“Quando concluído, contribuirá para aumentar a resiliência e flexibilidade do sistema elétrico polaco e permitirá uma maior integração de energias renováveis na rede elétrica nacional”, lê-se no comunicado.

João Manso Neto, CEO do grupo português de energias renováveis, sublinha, citado na mesma nota, que este acordo reforça a posição da Greenvolt “num dos segmentos mais dinâmicos do mercado da energia”.

Só na Polónia, a Greenvolt conta, atualmente, com um pipeline de 238 MW em projetos eólicos, 657 MW em projetos solares e 2.595 MW em projetos de armazenamento de energia (BESS), que integram o portefólio global de 12,8 GW. A isso acresce o papel central do mercado polaco na execução da estratégia de rotação de ativos do grupo português, que atingiu 1 GW de ativos vendidos no ano passado.

“O projeto Siedlce representa mais um marco importante na cooperação entre a BYD Energy Storage e a Greenvolt Power, que evidencia o papel cada vez mais relevante do armazenamento de energia na transição energética europeia. A escolha da BYD Energy Storage para um projeto desta dimensão reflete a confiança depositada na tecnologia e na experiência que aportamos”, afirma, por sua vez, Yin Xueqin, general manager da empresa chinesa.

O acordo anunciado esta terça-feira não é a primeira colaboração entre as duas empresas no mercado polaco. Em março de 2025, já tinham celebrado acordos para o fornecimento de tecnologia de armazenamento para os projetos Turośń Kościelna (200 MW/800 MWh) e Nowa Wieś Ełcka (200 MW/800 MWh), que representam uma capacidade conjunta de até 1,6 GWh.