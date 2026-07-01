Hagel e UNAC lançam novo seguro para produtores florestais

A seguradora agrícola Hagel e a UNAC, União da Floresta Mediterrânica, lançaram um novo seguro florestal, reforçando que é “uma solução essencial para proteger o investimento, reduzir o impacto financeiro de fenómenos adversos e assegurar a continuidade da gestão florestal”.

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A seguradora, que entrou no ano passado em Portugal, lembra que em 20 de julho começa a época mais intensa de incêndios e que até lá quaisquer apólices já devem estar em vigor.

O seguro tem um período de carência de oito dias, após subscrição e pagamento e destina-se a três diferentes segmentos florestais:

Floresta de produção – destinada à proteção de povoamentos orientados para a produção de madeira, eucalipto, cortiça, pinha, resina ou outros produtos florestais . Neste caso, o valor do capital seguro é definido de acordo com o valor de mercado da produção e cada proposta é analisada individualmente;

. Neste caso, o valor do capital seguro é definido de acordo com o valor de mercado da produção e cada proposta é analisada individualmente; Seguro de cortiça – vocacionado para produtores de cortiça, permitindo proteger quer a área arborizada, quer a cortiça armazenada em pilha ou em cordão. O sistema de avaliação segue as melhores práticas internacionais, nomeadamente as adotadas em Espanha. O pedido de cotação pode ser efetuado online;

O sistema de avaliação segue as melhores práticas internacionais, nomeadamente as adotadas em Espanha. O pedido de cotação pode ser efetuado online; Seguro para floresta mediterrânica – destinado à reflorestação ou reposição das áreas afetadas, assegurando uma indemnização até 1.500 euros por hectare. Trata-se de uma solução consolidada no âmbito da parceria entre a UNAC e a Hagel, estando igualmente disponível através de pedido de cotação online, com benefícios para os associados da UNAC.

Para Pedro Silveira, presidente da Direção da UNAC, organização que dá apoio a cerca de mil e duzentos produtores florestais, responsáveis pela gestão de mais de 700 mil hectares de explorações de sistemas agroflorestais em Portugal, “a floresta mediterrânica tem características muito próprias e enfrenta riscos cada vez mais exigentes. A existência de instrumentos de gestão de risco, como o seguro florestal, é decisiva para apoiar os produtores, incentivar uma gestão ativa e reforçar a sustentabilidade económica e ambiental dos territórios rurais”, diz.

Já Filipe Charters de Azevedo, mandatário-geral da seguradora agrícola Hagel em Portugal, afirma que “o seguro florestal é uma ferramenta fundamental para proteger o investimento dos proprietários e produtores, permitindo que a floresta seja encarada como um ativo económico de longo prazo”.