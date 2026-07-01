Helix Marine avança com sucursal em Portugal para seguros marítimos

A agência espanhola de subscrição de seguros especializada no setor de transporte marítimo Helix Marine anunciou hoje uma subsidiária em Portugal, que servirá para a sua expansão pelo continente e pela América Latina.

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A Helix, que celebrou recentemente o seu quinto aniversário, nomeou João Carlos Neves para liderar esta sucursal.

Segundo o presidente executivo, Rafael Real, e a diretora-geral da Helix, Gora Orts, o objetivo é utilizar a subsidiária portuguesa como “centro para a sua expansão por toda a Europa e América Latina”.

O responsável pela sucursal portuguesa tem 25 anos de experiência no mercado segurador, “particularmente nos setores dos transportes e mercadorias, com um profundo conhecimento do setor”, refere a agência em comunicado, enaltecendo a passagem pelas companhias Império, Tranquilidade, Victoria e Caravela.

Em 2025, a Helix viu os prémios de seguros subirem 20% e uma retenção de apólices de 90%, números considerados pela administração como sinais encorajadores.

A empresa estabeleceu este ano avançar “2026 com um plano estratégico focado no crescimento, diversificação, desenvolvimento tecnológico e consolidação da sua posição de agência de subscrição especializada em riscos marítimos complexos e novas linhas de negócio”.

A Helix Marine, sediada em Madrid, diz aceitar riscos “em todos os tipos de carga refrigerada, incluindo produtos congelados, materiais perigosos e cargas de projeto com cobertura DSU, bem como responsabilidade civil para diversos operadores portuários e logísticos”.