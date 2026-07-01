Hospitais que fechem urgências vão ter cortes no financiamento

Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que não conseguirem ter os serviços de urgência sempre abertos vão ser penalizados no financiamento, segundo escreve o Público (acesso pago) na edição desta quarta-feira.

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A medida faz parte das regras que estão a ser negociadas entre a Direção Executiva do SNS e as unidades locais de saúde (ULS) no âmbito dos contratos-programa para 2026 que, à semelhança do ano passado, voltam a estar atrasados. O objetivo da nova metodologia é promover “a continuidade da disponibilidade” das urgências e a responsabilidade.

Assim, de acordo com o documento que define os termos de referência para a contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2026, o financiamento da disponibilidade de serviço da urgência passa a ser composto por uma componente fixa (75%) e outra variável (25%). É sobre esta última que recaem eventuais penalizações.