IAPMEI reclama 1,3 milhões de euros do PRR à falida Unbabel

A Unbabel, que entrou em processo de insolvência depois de ter recebido 14,1 milhões de euros ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), terá de devolver uma parte do dinheiro recebido da chamada ‘bazuca europeia’, de acordo com o Jornal de Negócios.

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Antes de abrir falência, a empresa garantiu o cumprimento de todos os compromissos assumidos no âmbito do PRR, mas a despesa realizada e certificada ficou abaixo do contratualizado, obrigando à devolução das verbas em excesso. Ao todo, o IAPMEI reclama “aproximadamente 1,3 milhões de euros” à empresa falida.

A Unbabel era apresentada como um caso de sucesso entre as startups nacionais e líder de uma das agendas mobilizadoras do PRR — designadamente a “Center for Responsible AI”, cujo objetivo é criar “a próxima geração de produtos” de inteligência artificial, contribuindo para a criação de 215 empregos “altamente qualificados” e gerando “mais de 217 milhões de euros em exportações”.