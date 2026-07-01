Indústria acelera a adoção de IA, cloud e IoT para aumentar a produtividade e reduzir custos

A indústria europeia está a acelerar a adoção de tecnologias digitais avançadas, como a inteligência artificial (IA), a computação em nuvem e a Internet das Coisas (IoT), para aumentar a produtividade, otimizar custos e reforçar a sua competitividade num ambiente de crescente pressão global.

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As empresas estão a integrar soluções orientadas por dados para automatizar processos, melhorar a eficiência operacional, antecipar incidentes e reforçar a tomada de decisões. Neste contexto, a IA possibilita otimizar a produção e promover a manutenção preditiva, enquanto a IoT facilita a monitorização em tempo real de ativos, fábricas e cadeias de abastecimento.

A cloud está posicionada como a infraestrutura habilitadora deste processo, oferecendo acesso flexível e escalável a capacidades tecnológicas avançadas. A sua adoção permite a implementação de serviços digitais sem grandes investimentos iniciais e acelera a modernização das fábricas, sistemas logísticos e operações industriais.

Diversas análises setoriais apoiam esta tendência. A Deloitte referiu num relatório do ano passado que as iniciativas de manufatura inteligente já estão a gerar melhorias de até 20% na produção e produtividade dos colaboradores, além de até 15% da capacidade libertada. A consultora também apontou que 92% dos fabricantes inquiridos acreditam que a manufatura inteligente será o principal motor da competitividade nos próximos três anos.

Tim Gaus, responsável pela produção inteligente da Deloitte Consulting, argumentou que “a jornada da produção inteligente ainda está a emergir, mas o seu valor é inegável”, acrescentando que as empresas que já investiram nestas soluções “provavelmente terão uma vantagem” sobre aquelas que continuam a atrasar a adoção.

A KPMG também liga a digitalização industrial à eficiência operacional, controlo de qualidade e sustentabilidade. No seu relatório global sobre tecnologia na manufatura industrial, a empresa destaca que 76% das empresas do setor demonstram uma forte vontade de adotar tecnologia de ponta, a percentagem mais alta entre os setores analisados, e que 34% já obtêm retorno do investimento em múltiplos casos de uso de IA.

O Fórum Económico Mundial situa esta evolução na transformação da fábrica ligada e argumenta que a IA está a revolucionar as operações industriais, desde a manutenção preditiva até ao controlo de qualidade. A organização destaca que os sistemas baseados em IA permitem otimizar linhas de produção, gerar poupanças de custos e reduzir as emissões.

Na mesma linha, a McKinsey defende que a IA generativa pode ajudar as funções de manutenção industrial a acelerar a análise de dados, prever falhas, automatizar tarefas rotineiras e reter conhecimento crítico, com o objetivo de aumentar a fiabilidade, reduzir o tempo de inatividade e otimizar o custo total do ciclo de vida de máquinas e equipamentos.

A adoção combinada de IA, cloud e IoT não só impacta a eficiência e a redução de custos, mas também a competitividade a médio prazo, facilitando modelos de produção mais automatizados, conectados e sustentáveis. A integração destas tecnologias está a permitir que a indústria avance para sistemas mais inteligentes, com maior capacidade de adaptação à procura e ao ambiente.