Inetum Customer Day debate desafios da IA nas empresas

A Inteligência Artificial deixou de ser um exercício de experimentação e entrou numa nova fase, na qual as organizações procuram aplicá-la em processos concretos e com retorno mensurável. Esta foi uma das principais conclusões da 9ª edição do Inetum Customer Day, que reuniu parceiros tecnológicos, empresas e especialistas para discutir o impacto da IA, da cloud, da automação e da observabilidade na transformação digital dos negócios.

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Na abertura do encontro, Pedro Gomes Santos, CEO da Inetum, recorreu a um exemplo do quotidiano para ilustrar a crescente presença da inteligência artificial. Contou que recorreu ao ChatGPT para descobrir que a Kopke, lugar onde decorreu o evento, é a casa de vinhos mais antiga de Portugal, fundada em 1638, algo que não sabia até ter usado uma ferramenta de IA para pesquisar sobre o espaço.

Esta familiaridade com ferramentas de IA está a tornar-se cada vez mais comum, não só na vida das pessoas, mas também nas organizações. E, para José Pedro Ramos, Azure Business and Go-To-Market Leader for the Europe South Multi-Country Cluster da Microsoft, são precisamente as empresas que estão a adotar estas tecnologias que acabam por “estar melhor posicionadas para vencer no mundo”.

O responsável da Azure alertou, contudo, que Portugal continua a avançar a um ritmo inferior ao desejável e deixou uma mensagem clara: “Quem vai tirar trabalho não é a IA. São as pessoas que vão tirar partido da IA”. Esta ideia foi reforçada por Carla Santos, AI Business Solutions Go-To-Market Lead da Microsoft, que defendeu a importância de as empresas de vanguarda colocarem a Inteligência Artificial no centro da transformação digital, mas sempre conjugando a tecnologia, a qualidade dos dados, a governação e a formação das equipas para ter uma verdadeira escalabilidade.





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Esta preparação das empresas para saberem receber a IA e otimizarem os seus serviços com ela foi igualmente destacada por Bruno Horta Soares, Advisor Executivo e Professor Universitário. O especialista deixou claro que “o desafio está do lado da organização” e não da tecnologia, ao mesmo tempo que alertou para o facto de muitos projetos falharem por falta de competências e de definição dos processos de decisão. “A IA não substitui nem processos, nem departamentos nem pessoas. Ela substitui decisões”, afirmou, acrescentando que as empresas devem, por isso, mapear essas decisões antes de avançarem para modelos cada vez mais autónomos.



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Ao longo do evento, a Inetum e os parceiros presentes mostraram como é que esta transformação pode ser suportada por soluções já disponíveis no mercado. Carlos Oliveira, Observability and FinOps Business Development Manager da Inetum, explicou que a observabilidade (evolução da tradicional monitorização) permite acompanhar o comportamento das aplicações empresariais em tempo real e deu exemplos de soluções que advêm desta opção, como o IBM Instana, que oferece uma visão contínua do desempenho das aplicações, e o IBM Turbonomic, que automatiza a otimização dos recursos tecnológicos para garantir desempenho com maior eficiência de custos. Rui Garcia Santos, Automation Leader na IBM Technology, resumiu esta abordagem ao afirmar que “a observabilidade é como uma cola”, já que liga dados, equipas e operações, e acelera a resolução de problemas.





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Esta componente prática da Inteligência Artificial também esteve em destaque nas sessões dedicadas à SAP. Luís Gomes, Head of SAP Innovation FabLab da Inetum, e Thiago Ferrari, PreSales Microsoft BizzApps & Copilot da Inetum, apresentaram o EVA by COBORG, uma solução que procura identificar, antes do investimento, os processos onde a IA pode gerar maior valor e retorno, recorrendo depois a agentes inteligentes adaptados às necessidades de cada organização. “Não queremos fazer IA por IA, queremos usá-la de forma pragmática”, sublinhou Luís Gomes.

A transição para o ERP cloud e a Inteligência Artificial embebida nas plataformas SAP foi também tema de uma mesa-redonda que reuniu responsáveis da Sogrape, da Cork Supply, da SAP e da Inetum. Daniel Teixeira, Associate Head of IT da Sogrape, explicou que a Sogrape já adotou a ferramenta da SAP em 2003 e, por isso mesmo, já passou da fase dos pilotos para um projeto concreto de IA: “Onde queremos chegar? Idealmente, a uma organização 100% otimizada, nomeadamente com a IA”.





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Por sua vez, Luís Rego, Diretor Controlo de Gestão na Cork Supply Portugal, contou que escolheram a SAP em 2015, mas já estão num processo de transição total há um mês. “Ainda estamos muito no início do projeto”, disse, mas ressalvou que o principal objetivo passa por eliminar tarefas repetitivas, a fim de libertar as equipas para funções de maior valor acrescentado.

Já Filipe Costa, Strategic Sales Director da SAP, considerou que a evolução para a cloud será cada vez mais uma questão de ativar capacidades já disponíveis, o que vai tornar o processo muito mais rápido. Segundo o responsável, em três anos, a IA já estará embebida nos sistemas das organizações. Neste contexto, Fernando Saraiva, Head of Sales da Inetum, lembrou ainda que, apesar de “todos os processos deverem estar prontos para a introdução de IA, também é necessário perceber que ela não faz sentido em todos os projetos”, já que para a transformação tecnológica ter sucesso precisa de uma adequada gestão da mudança e do envolvimento das pessoas.











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O tema da ciber-resiliência e da proteção de dados também marcou presença nas discussões, principalmente na sessão com os representantes da NetApp, que defenderam que a proteção dos dados começa na infraestrutura de armazenamento. Tiago Andrade, Senior Client Executive da NetApp, destacou a capacidade de deteção de ataques de ransomware e a preparação da empresa para os desafios futuros da computação quântica: “Para a NetApp, o storage é a primeira linha de defesa. Sempre tivemos um foco muito forte de ciber-resiliência. O nosso sistema funciona como um anti-vírus. Mas, daqui a 3 ou 4 anos, a computação quântica vai ter a capacidade de quebrar as chaves criptográficas que temos hoje. Claramente, a NetApp está em cima do acontecimento”. A solução de storage foi detalhada por Henrique Silva, Senior Client Executive da NetApp, que demonstrou como recuperar rapidamente de um ataque de ransomware usando snapshots imutáveis, que permitem restaurar rapidamente os sistemas.





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Na sessão de encerramento, Rui Martins Costa, North Sales Director da Inetum, sintetizou a mensagem transversal de todo o Customer Day: “A tecnologia está disponível e acessível, só é preciso encontrar os parceiros certos”. “Queremos ajudar-vos na transformação dos vossos processos core e fazer com que, no final, eles sejam mensuráveis e escaláveis”, concluiu.