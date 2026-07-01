BRANDS' Local Online Já inscreveu um projeto? Aproveite a campanha especial de julho
Durante o mês de julho, as autarquias que já tenham inscrito um projeto beneficiam de 15% de desconto nas inscrições das restantes categorias do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.
Todos os dias, as autarquias desenvolvem projetos que transformam os seus territórios. Da cultura à sustentabilidade, da inovação à ação social, são muitas as iniciativas que melhoram a qualidade de vida das comunidades. No entanto, quando chega o momento de apresentar uma candidatura, muitas acabam por escolher apenas um projeto.
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A verdade é que, frequentemente, existe mais do que uma iniciativa que merece reconhecimento.
É precisamente para incentivar as autarquias a dar visibilidade a um maior número de projetos que, durante o mês de julho, há mais uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no seu território.
As autarquias que inscreverem um projeto beneficiam de 15% de desconto nas candidaturas adicionais apresentadas durante o mês de julho Este benefício aplica-se igualmente às autarquias que já tenham projetos inscritos na 7.ª edição e submetam novas candidaturas durante a campanha.
Mais projetos, mais oportunidades de mostrar o trabalho desenvolvido
Cada candidatura representa uma oportunidade para partilhar boas práticas, reconhecer o trabalho das equipas municipais e inspirar outros territórios.
São já várias as autarquias que, nesta edição, decidiram apresentar mais do que um projeto, demonstrando a diversidade de iniciativas desenvolvidas nas diferentes áreas de intervenção.
Se a sua autarquia também tem outro projeto que merece ser conhecido, esta pode ser a oportunidade ideal para o apresentar.
Uma campanha válida durante todo o mês de julho
A campanha é simples:
- Inscreva um projeto;
- Beneficie de 15% de desconto nas restantes inscrições;
- A promoção é válida durante todo o mês de julho.
Não deixe que um projeto com impacto fique por apresentar. Dê-lhe a visibilidade que merece e candidate-o à 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.
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