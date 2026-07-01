Já inscreveu um projeto? Aproveite a campanha especial de julho

Todos os dias, as autarquias desenvolvem projetos que transformam os seus territórios. Da cultura à sustentabilidade, da inovação à ação social, são muitas as iniciativas que melhoram a qualidade de vida das comunidades. No entanto, quando chega o momento de apresentar uma candidatura, muitas acabam por escolher apenas um projeto.

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A verdade é que, frequentemente, existe mais do que uma iniciativa que merece reconhecimento.

É precisamente para incentivar as autarquias a dar visibilidade a um maior número de projetos que, durante o mês de julho, há mais uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no seu território.

As autarquias que inscreverem um projeto beneficiam de 15% de desconto nas candidaturas adicionais apresentadas durante o mês de julho Este benefício aplica-se igualmente às autarquias que já tenham projetos inscritos na 7.ª edição e submetam novas candidaturas durante a campanha.

Mais projetos, mais oportunidades de mostrar o trabalho desenvolvido

Cada candidatura representa uma oportunidade para partilhar boas práticas, reconhecer o trabalho das equipas municipais e inspirar outros territórios.

São já várias as autarquias que, nesta edição, decidiram apresentar mais do que um projeto, demonstrando a diversidade de iniciativas desenvolvidas nas diferentes áreas de intervenção.

Se a sua autarquia também tem outro projeto que merece ser conhecido, esta pode ser a oportunidade ideal para o apresentar.

Uma campanha válida durante todo o mês de julho

A campanha é simples:

Inscreva um projeto;

Beneficie de 15% de desconto nas restantes inscrições;

A promoção é válida durante todo o mês de julho.

Não deixe que um projeto com impacto fique por apresentar. Dê-lhe a visibilidade que merece e candidate-o à 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros.