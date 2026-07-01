José Sócrates diz que perdeu 300 mil euros por ano com prisão

José Sócrates diz que perdeu 300 mil euros por ano em salários desde que foi detido, em novembro de 2014 no âmbito da “Operação Marquês”. Esta foi uma das alegações do antigo primeiro-ministro na ação judicial com que deu entrada em tribunal contra o Estado português.

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Segundo escreve o Correio da Manhã (acesso pago), em causa estava uma avença de 12.500 euros por mês de uma farmacêutica ligada a Paulo Lalanda e Castro, mas as escutas do processo revelam que um dos contratos seria fictício, uma vez que a empresa recebia fundos de Carlos Santos Silva.

Mais de uma década após o início do inquérito, o antigo primeiro-ministro obteve uma vitória parcial: o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa condenou o Estado a indemnizá-lo em 15 mil euros, face aos 205 mil que exigia, por violação do segredo de justiça.