LALIGA repetirá a Retro Jornada na 31.ª jornada da época 2026/27

A LALIGA EA SPORTS celebrará a segunda edição do seu Retro Day no fim de semana de 11 de abril de 2027, uma iniciativa dedicada a destacar a história dos clubes e a competição.

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A nova Jornada Retro corresponderá à 31.ª jornada do campeonato, de acordo com o calendário apresentado ontem pela LALIGA. O dia incluirá, entre outros jogos, Osasuna vs Real Madrid, e Racing de Santander vs FC Barcelona. O dia será concluído com os jogos Deportivo Alavés-Real Betis, Espanyol-Málaga, Rayo Vallecano-Real Sociedad, Atlético de Madrid-Levante, Sevilla-Deportivo de La Coruña, Villarreal-Athletic Club, Celta-Elche e Valencia-Getafe.

A primeira edição transformou um dia de competição numa homenagem transversal ao legado do futebol espanhol. As transmissões incorporaram marcadores, gráficos, sinalização e transições inspiradas em décadas anteriores, enquanto a PUMA desenhou uma bola especificamente para a ocasião. A Movistar e a DAZN também adaptaram as suas plataformas e incluíram conteúdos ligados a alguns dos momentos históricos da competição.

A proposta foi também alargada para além do campo através de uma exposição de camisolas históricas em LEGENDS: The Home of Football e de diferentes ações desenvolvidas em conjunto com os patrocinadores da LALIGA. Com esta segunda chamada, a organização dará continuidade a uma fórmula que combina nostalgia, cultura futebolística e inovação audiovisual.

A época 2026/27 da LALIGA terá início no fim de semana de 14, 15 e 16 de agosto. O campeão do título, FC Barcelona, receberá o Athletic Club na primeira jornada, enquanto o Real Madrid defrontará a Real Sociedad e o Atlético de Madrid defrontará o recém-promovido Málaga.