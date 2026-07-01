Madrid reduz o tempo de espera para consultas em 14% e as operações em 11% até agora este ano

Desde janeiro, a Comunidade de Madrid conseguiu reduzir os tempos de espera em ambas as categorias de cuidado.

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Até agora este ano, a evolução é positiva nos principais indicadores da lista de espera da Comunidade de Madrid (CAM). Dados do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas) mostram uma evolução favorável dos tempos de espera, tanto em consultas ambulatoriais quanto em intervenções cirúrgicas.

Quanto às consultas ambulatoriais, entre janeiro e maio, o atraso médio foi de 69,45 para 59,91 dias, o que representa uma redução de 9,54 dias e uma queda próxima de 14%. Além disso, havia a redução do atraso médio prospetivo, ou seja, o tempo que um paciente que entrou na lista naquele momento teria que esperar, que passou de 55,25 para 48,24 dias.

Essa melhora nos tempos de espera foi acompanhada por intensa atividade de saúde. Entre janeiro e maio, o número de pacientes atendidos em consulta aumentou 9,1%, chegando a 368.915, enquanto as saídas da lista de espera cresceram 8,9%. Da mesma forma, a espera média dos pacientes que finalmente foram atendidos na primeira consulta caiu ligeiramente, de 38,79 para 38,40 dias.

Quanto aos dados das operações, o atraso estrutural médio caiu de 52,45 dias em janeiro para 46,71 em maio, o que representa uma redução de 5,74 dias, equivalente a uma melhora próxima a 11%. Uma melhora significativa também foi observada em casos de maior atraso. O número de pacientes que esperavam por uma operação por mais de 180 dias caiu de 1.015 para 870, ou seja, 145 pacientes a menos, o que representa uma diminuição de 14,3%. Os pacientes que esperaram menos de 30 dias passaram de representar 36,9% do total em janeiro para 43,7% em maio, enquanto os períodos de espera mais longos reduziram seu peso relativo.

A atividade cirúrgica realizada pelos hospitais de Madrid também aumentou durante esses meses. O número de pacientes que saíram da lista de espera passou de 37.330 em janeiro para 39.430 em maio, o que significa mais 2.100 partidas. Além disso, a média de espera para pacientes que passaram por cirurgia ou saíram da lista caiu de 69,58 para 58,06 dias, uma melhora de mais de 11 dias.

HOSPITAIS

Quanto aos hospitais, em termos de consultas, segundo os dados mais recentes do Sermas, o Hospital Universitário Infanta Elena, com atraso médio de 20,44 dias; o Hospital Universitário Geral de Villalba, com 21,53 dias; o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, com 27,61 dias; a Fundação Jiménez Díaz, com 28,81 dias; e o Hospital Universitário de Torrejón, com 30,05 dias, são os centros com os menores tempos de toda a rede hospitalar de Madrid.

É particularmente significativo o fato de que os cinco hospitais com os menores tempos de espera para consultas são integrados ao modelo de colaboração público-privada do CAM. Junto com esses centros, outros hospitais altamente complexos como Gregorio Marañón (40,04 dias) ou La Princesa (47,76 dias) também registam tempos de espera reduzidos, com atrasos muito menores que a média regional, situados em 59,91 dias e distantes da média nacional, que, segundo dados publicados pelo Ministério da Saúde do Sistema de Listas de Espera (SISLE), São 102 dias. Na verdade, nenhum dos hospitais da rede de Madrid – incluindo hospitais de alta, média e baixa complexidade – ultrapassa a média nacional.

Em termos de atividade cirúrgica, os dados também refletem o papel decisivo dos hospitais de Madrid na melhoria dos indicadores de acesso a uma intervenção. Entre os centros com os menores tempos de espera para cirurgia em maio, o Hospital Universitário Geral de Villalba lidera o ranking, com um atraso médio de apenas 9,64 dias; seguido pelo Hospital Universitário Rey Juan Carlos (12,82 dias), pela Fundação Jiménez Díaz (17,48 dias) e pelo Hospital Universitário Infanta Elena (21,23 dias). Dessa forma, as quatro primeiras posições correspondem novamente a hospitais integrados ao modelo de colaboração público-privada da Comunidade de Madrid.

Junto com esses centros, hospitais como El Escorial (26,22 dias), Santa Cristina (27,99 dias), o Hospital Central da Cruz Vermelha (31,58 dias) e o Hospital Universitário de Fuenlabrada (33,11 dias) também se destacam por seus atrasos reduzidos. Todos os hospitais altamente complexos, -exceto o Jiménez Díaz- já ultrapassam 50 dias de espera, o Hospital Clínico San Carlos (50,59 dias), La Paz (52,79 dias); o Gregorio Marañón (53,30 dias), La Princesa (59,39 dias), a Puerta de Hierro Majadahonda (64,15 dias), o Ramón y Cajal 65,71 dias e o Hospital Universitário 12 de Outubro (67,77 dias).

O desempenho de seus hospitais coloca Madrid como a comunidade autónoma com o menor atraso cirúrgico médio do país, com 50 dias de espera, segundo o SISLE. Além disso, é a que tem uma das menores taxas de pacientes esperando para cirurgia, com 11,23 por 1.000 habitantes, apesar de ser a região que mais sofre com a pressão médica da Espanha.