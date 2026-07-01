Mais de metade dos jovens não quer exercer uma liderança tradicional

De acordo com dados da empresa internacional de talentos Robert Walters, 52% dos profissionais da Geração Z não aspiram a ocupar posições intermédias de comando porque não se sentem identificados com modelos de liderança baseados na hierarquia e autoridade. Em vez de desistirem de liderar, os jovens exigem uma forma diferente de o fazer: mais colaborativa, mais próxima e alinhada com valores como propósito, confiança ou impacto social.

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A tendência é reforçada por outras investigações recentes. O ‘Inquérito Geração Z e Millennial’ da Deloitte conclui que o bem-estar, a aprendizagem contínua, o equilíbrio pessoal e o propósito são hoje fatores determinantes na escolha de uma organização e na sua permanência, enquanto um relatório preparado pela IPSOS para a CESI revela que sete em cada dez gestores admitem ter dificuldade em compreender o que os jovens realmente esperam dos seus líderes.

Esta mudança de paradigma está a obrigar empresas, instituições e escolas de negócios a repensar a forma como os futuros gestores de equipas e organizações são formados. Se durante décadas a liderança esteve principalmente ligada à capacidade de liderar pessoas e tomar decisões, hoje um modelo baseado na escuta, inteligência emocional, gestão da diversidade, colaboração e capacidade de gerar confiança está a ganhar força.

Num contexto marcado por inteligência artificial e automação, as competências humanas também adquirem um valor diferencial. Empatia, pensamento crítico, criatividade e a capacidade de inspirar os outros estão a tornar-se competências cada vez mais importantes num mercado de trabalho onde a tecnologia assume um número crescente de tarefas operacionais.

Para Antonio Rodríguez Engelmann, diretor-geral da GBSB Global Business School, esta mudança obriga-nos também a transformar a forma como as escolas de negócios preparam os profissionais do futuro: “As novas gerações não rejeitam a liderança; rejeitam a liderança com base apenas na autoridade. Querem liderar a partir da colaboração, inovação, diversidade e propósito. A nossa responsabilidade enquanto escola de negócios é ajudá-los a desenvolver essas capacidades e prepará-los para liderar organizações muito mais complexas, globais e humanas.”

Esta e outras reflexões foram também o foco da cerimónia de graduação realizada este ano pela GBSB Global Business School, na qual a instituição reconheceu que concluiu os seus estudos durante o ano letivo de 2025-2026. Com mais de 100 nacionalidades diferentes, os diplomados representam uma geração habituada a operar em ambientes internacionais, digitais e multiculturais, sendo chamados a liderar organizações num contexto profundamente distinto do das gerações anteriores.

Rodríguez Engelmann acredita que a liderança já não pode ser ensinada apenas a partir da estratégia empresarial ou da gestão financeira, mas sim através da incorporação de competências ligadas ao impacto social, ética, sustentabilidade e adaptabilidade: “A transformação tecnológica está a aumentar, e não a reduzir, o valor das competências humanas. Precisamente porque a inteligência artificial irá automatizar muitas funções, as organizações precisarão de líderes capazes de construir confiança, interpretar contextos complexos e mobilizar equipas diversas.”

Neste sentido, o CEO da GBSB Global mantém que “a verdadeira vantagem competitiva das empresas na próxima década não dependerá apenas da tecnologia que incorporarem, mas da qualidade humana daqueles que a lideram. As organizações continuarão a precisar de pessoas que possam inspirar, construir confiança e tomar decisões julgadoras. Essa é a liderança que queremos contribuir para formar na GBSB Global”, conclui Rodríguez Engelmann.

Esta visão faz parte do modelo educativo da GBSB Global, uma escola internacional de negócios com campi em Barcelona, Madrid e Malta, comprometida com a formação ligada aos verdadeiros desafios do ambiente empresarial. A sua proposta académica combina inovação, empreendedorismo, internacionalização e uma relação próxima com o tecido empresarial para formar profissionais preparados para trabalhar em organizações globais e em transformação permanente. Esta abordagem está alinhada com a estratégia institucional da escola de formar líderes ágeis e responsáveis, com uma visão internacional.