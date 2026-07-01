Mota-Engil é ‘top pick’ do Caixabank no setor ibérico das infraestruturas
Analistas consideram que construtora portuguesa transaciona com um elevado desconto em relação aos pares e que carteira de encomendas recorde abre boas perspetivas.
A Mota-Engil EGL 0,77% é uma das três principais recomendações de investimento do Caixabank BPI no setor ibérico das infraestruturas, juntamente com as espanholas Ferrovial e Sacyr, com os analistas a atribuírem um potencial de valorização superior a 50% à construtora portuguesa.
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“Transaciona com um desconto elevado em relação aos pares apesar do forte momento, com uma carteira de encomendas recorde e uma melhoria do pipeline nas geografias core”, resume o analista do Caixabank BPI na nota de research a que o ECO teve acesso.
O banco salienta que a Mota-Engil está negociar a cerca de 3,6 vezes o EV/EBITDA estimado para 2027, muito abaixo da média do setor, de 8,6 vezes. Por outro lado, acumula uma carteira de obras de 16,9 mil milhões de euros, equivalente a mais de três anos de receitas, proporcionando elevada visibilidade para o crescimento futuro da construtora.
O Caixabank BPI salienta ainda o negócio de mineração como uma das principais alavancas de crescimento do negócio nos próximos anos: a divisão de Engenharia Industrial deverá gerar resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de 230 milhões de euros este ano, representando cerca de 22% do total.
“No último Capital Markets Day, a gestão indicou que uma potencial abertura de capital da unidade de mineração continua em cima da mesa, “que poderá desbloquear valor adicional para os acionistas”, lembra o banco. Destaca ainda a boa geração de caixa, projetando-se um fluxo médio de 130 milhões por ano entre 2026 e 2028, correspondendo a um rendimento (“free cash flow yield“) de aproximadamente 9%.
As ações da Mota-Engil fecharam a cair 0,77% esta quarta-feira para 4,628 euros, avaliando a construtora em 1,42 mil milhões em termos de capitalização bolsista.
Nota: A informação apresentada tem por base a nota emitida pelo banco de investimento, não constituindo uma qualquer recomendação por parte do ECO. Para efeitos de decisão de investimento, o leitor deve procurar junto do banco de investimento a nota na íntegra e consultar o seu intermediário financeiro.
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