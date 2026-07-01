Mercados

Mota-Engil é ‘top pick’ do Caixabank no setor ibérico das infraestruturas

Analistas consideram que construtora portuguesa transaciona com um elevado desconto em relação aos pares e que carteira de encomendas recorde abre boas perspetivas.

A Mota-Engil EGL 0,77% é uma das três principais recomendações de investimento do Caixabank BPI no setor ibérico das infraestruturas, juntamente com as espanholas Ferrovial e Sacyr, com os analistas a atribuírem um potencial de valorização superior a 50% à construtora portuguesa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Transaciona com um desconto elevado em relação aos pares apesar do forte momento, com uma carteira de encomendas recorde e uma melhoria do pipeline nas geografias core”, resume o analista do Caixabank BPI na nota de research a que o ECO teve acesso.

O banco salienta que a Mota-Engil está negociar a cerca de 3,6 vezes o EV/EBITDA estimado para 2027, muito abaixo da média do setor, de 8,6 vezes. Por outro lado, acumula uma carteira de obras de 16,9 mil milhões de euros, equivalente a mais de três anos de receitas, proporcionando elevada visibilidade para o crescimento futuro da construtora.

O Caixabank BPI salienta ainda o negócio de mineração como uma das principais alavancas de crescimento do negócio nos próximos anos: a divisão de Engenharia Industrial deverá gerar resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de 230 milhões de euros este ano, representando cerca de 22% do total.

“No último Capital Markets Day, a gestão indicou que uma potencial abertura de capital da unidade de mineração continua em cima da mesa, “que poderá desbloquear valor adicional para os acionistas”, lembra o banco. Destaca ainda a boa geração de caixa, projetando-se um fluxo médio de 130 milhões por ano entre 2026 e 2028, correspondendo a um rendimento (“free cash flow yield“) de aproximadamente 9%.

As ações da Mota-Engil fecharam a cair 0,77% esta quarta-feira para 4,628 euros, avaliando a construtora em 1,42 mil milhões em termos de capitalização bolsista.

Nota: A informação apresentada tem por base a nota emitida pelo banco de investimento, não constituindo uma qualquer recomendação por parte do ECO. Para efeitos de decisão de investimento, o leitor deve procurar junto do banco de investimento a nota na íntegra e consultar o seu intermediário financeiro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Mota-Engil é ‘top pick’ do Caixabank no setor ibérico das infraestruturas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Saiba quais as recomendações da DGS

Tiago Martins d'Oliveira,

Portugal vai ser atingido por uma onda de calor que poderá durar até 10 dias e abranger quase todo o país. Conheça as recomendações da Direção-Geral da Saúde para reduzir os riscos e proteger a saúde.