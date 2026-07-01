Mundial 2026: Vitória de França contra a Suécia vista, em média, por mais de 265 mil telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

Os Les Bleus (França) bateram a Suécia por 3-0. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 265.560 telespectadores, na Sport TV 1 e Sport TV 5, pelas 22h — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Na LiveModeTV, por seu turno, a transmissão desse mesmo jogo conta com um total de 1.355.613 visualizações, de acordo com os dados vistos pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de livestream do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 373.119 visualizações pelas 22h40.

Voltando à televisão linear, os Løvene (Os Leões — Noruega) bateram a Costa do Marfim por 2-1 com quase 156 mil telespectadores, em média, sintonizados a ver a Sport TV 5. Já os Países Baixos foram derrotados frente a Marrocos (Lions de L’Atlas) por 3-4. O jogo foi visto, em média, por pouco mais de dez mil telespectadores na Sport TV 5.

A vitória da Seleção Nacional contra o Uzbequistão mantém-se o jogo mais visto do Mundial, com uma audiência média de 3.311.424 indivíduos. Já o menos visto do Mundial mantém-se o confronto entre Jordânia X Argentina, emitido pela Sport TV 5, que reuniu 535 telespectadores.

Nestes 20 dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada e não desduplicada de 22 milhões e 401 mil telespectadores. Dá uma média de 1 milhão e 120 mil por dia.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (58%), face aos 42% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 51% do total. Os indivíduos masculinos com mais de 55 anos registaram cerca de 29% da audiência.

A TVI captou 28% dos telespectadores sintonizados nos jogos — cerca de 6 milhões e 228 mil. A Sport TV 5 representa 22% — cerca de 4 milhões e 858 mil –, a SIC conta com 21% — cerca de 4 milhões e 811 mil –, a RTP 1 acumula 20% — 4 milhões e 518 mil. A Sport TV 1 captou os restantes 9% — 1 milhão e 939 mil. A Sport TV 2 e Sport TV 4 apresentam valores residuais de 0,2% e 0,01% respetivamente.