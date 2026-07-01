Municípios fecham parques infantis e campos desportivos e criam “abrigos climatizados”

A associação de municípios (ANMP) está a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde numa lista de recomendações para as autarquias protegerem as populações perante a onda de calor anunciada pelo IPMA. Uma das indicações que as câmaras municipais e juntas de freguesia receberão é a preparação de “abrigos climatizados”, abrindo à população edifícios dotados de ar condicionado no período entre as 9 horas e as 20 horas.

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Entre as medidas definidas está ainda a interdição de acesso a parques infantis e espaços desportivos municipais entre as 11 horas e as 17 horas, explica Pedro Pimpão, líder da ANMP.

Os municípios terão ainda a recomendação para proibir uso de churrasqueiras e grelhadores nos parques de merendas, sobretudo em ambiente florestal.

No âmbito da sua autonomia e dos seus planos de contingência, as autarquias decidirão se acatam, ou não, as medidas, frisa Pedro Pimpão, que é também presidente da Câmara de Pombal.

“Estamos a implementar medidas que ajudem a nossa população a superar o impacto das ondas de calor nos próximos dias”, afirma o presidente da ANMP à margem de uma reunião realizada em Loures nesta quarta-feira.

Entretanto, Lisboa anunciou a preparação dos pavilhões Casal Vistoso, no Areeiro, e Manuel Castelo Branco, na freguesia de São Vicente, como instalações preparadas para abrigar a população durante a onda de calor. A decisão de abertura, escreve a Lusa, será articulada com a Direção-Geral da Saúde. Adicionalmente, o Metropolitano de Lisboa disponibilizará as estações de Oriente, Rossio e Santa Apolónia em horário alargado, “para garantir áreas mais frescas durante a noite para a população em situação de sem-abrigo”, indica a autarquia, citada pela Lusa. Na capital são ainda apontados o Parque Florestal de Monsanto, o Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, a Biblioteca do Palácio Galveias, o MUDE – Museu do Design e o Cinema São Jorge.

Notícia atualizada às 20h00 com informação relativa a Lisboa