Nuno Marques Agostinho é o novo sócio de laboral da Andersen

A Andersen Iberia integrou Nuno Marques Agostinho como novo sócio na área do Direito Laboral no seu escritório de Lisboa. O advogado conta com mais de 25 anos de experiência em assessoria jurídica empresarial e contencioso, destacando-se na consultoria estratégica em matéria laboral para empresas de setores como o público, o de transportes e o comércio a retalho. Com esta integração, a equipa de Direito Laboral da Andersen em Portugal passa a contar com 31 profissionais.

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Nuno Marques Agostinho é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Completou a sua formação académica com uma Pós-Graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social na Universidade Nova de Lisboa e um Mestrado em Direito do Trabalho, pelo ISCTE.

No âmbito da sua integração, Pedro Raposo, vice-presidente da Andersen Iberia afirmou que “a sua sólida experiência e o seu profundo conhecimento do mercado conferem um valor acrescentado imediato à equipa e aos nossos clientes” e acrescentou que “a trajetória e o perfil de Nuno Marques Agostinho reforçam de forma decisiva a nossa prática laboral em Portugal, o que nos consolida como uma área de referência a nível ibérico”.

Da mesma forma, José Mota Soares, diretor-geral da Andersen em Portugal e responsável pela área de Direito Laboral, salientou que a trajetória profissional do novo sócio traz uma “visão prática e de enorme valor técnico, fundamental para resolver questões laborais de elevada complexidade”.