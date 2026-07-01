PJ detém suspeitos de fraude de 50 milhões ao Santander
A investigação incide nomeadamente sobre um esquema de phishing. Foram desviados cerca de 50 milhões de euros do banco Santander. Parte do dinheiro foi branqueada em Portugal.
A Polícia Judiciária tem em curso, esta quarta-feira de manhã, uma operação de combate ao cibercrime relacionada com um esquema de fraude que terá lesado o banco Santander em cerca de 50 milhões de euros em Espanha. Parte do dinheiro foi branqueada em Portugal.
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De acordo com a CNN Portugal, a operação está a ser realizada em articulação com as autoridades espanholas e envolve buscas e mais de uma dezena de detenções.
Segundo a mesma fonte, a investigação incide nomeadamente sobre um esquema de phishing, através do qual terá sido concretizada a fraude ao Santander.
Grande parte do valor lesado em Espanha terá sido posteriormente colocado em contas bancárias em Portugal, com recurso a testas de ferro, num alegado esquema de branqueamento de capitais.
A operação mobiliza a unidade de combate ao cibercrime da Polícia Judiciária e a Diretoria do Norte da PJ.
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