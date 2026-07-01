Empreendedorismo

Portugal acolhe mais uma edição do hackathon de defesa europeu

O EUDIS Defence Hackathon 2026, que se realiza de 15 a 17 de outubro, é o terceiro a realizar-se em Portugal. Desta vez será a Startup Leiria o organizador.

Vítor Ferreira, CEO da Startup Leiria.Hugo Amaral/ECO

A Startup Leiria foi selecionada para organizar em Portugal o EUDIS Defence Hackathon 2026, maratona tecnológica promovida a nível europeu no âmbito do EU Defence Innovation Scheme (EUDIS), integrado no Fundo Europeu de Defesa (FED), iniciativa da Comissão Europeia para impulsionar a inovação no setor da defesa até 2030. O hackathon, que se realiza de 15 a 17 de outubro, é o terceiro a realizar-se em Portugal.

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“Esta seleção é um reconhecimento europeu do trabalho que Leiria está a fazer na defesa e na inovação de uso dual. Colocar Portugal e a nossa região no mesmo mapa que centros de referência europeus mostra que o ecossistema de Leiria tem escala, talento e ambição para contribuir para a autonomia estratégica da Europa”, afirma Vítor Ferreira, diretor-geral da Startup Leiria, ao ECO/eRadar.

“Há menos de um ano lançámos o nosso Defense Accelerator e assumimos a ambição de fazer de Leiria um polo nacional de inovação dual-use. Acolher o EUDIS Defence Hackathon confirma que esse caminho está a ser reconhecido ao mais alto nível. Queremos trazer para Leiria os melhores engenheiros, startups e utilizadores finais para resolver desafios reais — da navegação sem GNSS à coordenação de enxames autónomos“, reforça.

Portugal é um dos oitos países europeus que acolhem em outubro mais uma edição do EUDIS Defence Hackathon, tendo além da Startup Leiria sido selecionados o Defence Innovation Hub Austria (Áustria), o C.D. Multimedia Services Ltd (Chipre), o DCU Invent DAC (Irlanda), a Fondazione SAFE (Itália), a Universidade da Letónia (Letónia), o Kjeller Innovasjon AS (Noruega) e o Linköping Science Park (Suécia).

Com esta edição, é a terceira vez que Portugal acolhe esta maratona tecnológica do EUDIS. Depois de na última edição o tema ter sido a defesa do espaço aéreo e tecnologias anti-drones — na maratona de Lisboa foi ainda introduzido o tema da segurança marítima, alinhado com as especificidades de defesa nacional —, na edição de outono será “Autonomia no Campo de Batalha”.

Vítor Ferreira, CEO da Startup Leiria.Hugo Amaral/ECO

Durante 48 horas, as equipas trabalharão em três desafios: Navegação sem GNSS (os sistemas autónomos terão de ser capazes de navegar em ambientes onde o sinal de satélite é negado ou sofre interferências); a coordenação de enxames de drones ou robôs multiagente que “colaboram para cumprir uma missão com controlo humano mínimo” e um terceiro que será escolhido pela organizador local, refletindo as prioridades nacionais da defesa. Este último será “oportunamente” anunciado “alinhado com as forças do ecossistema regional”, refere Vítor Ferreira.

Leiria posiciona-se como cluster de defesa

O acolhimento do EUDIS Defence Hackathon é mais um passo de “uma estratégia que tem vindo a posicionar Leiria como polo de inovação em defesa e tecnologias de uso dual”, destaca o diretor-geral da Startup Leiria.

A região já anunciou a intenção de fomentar um cluster de defesa na região. “A iniciativa enquadra-se no Plano Estratégico para a Indústria da Defesa da CIM Região de Leiria e tira partido da robusta base industrial da região (moldes, plásticos, software e fabricação avançada) e da presença de empresas âncora como a Tekever, unicórnio português de sistemas não tripulados que abriu recentemente um polo em Leiria”, aponta Vítor Ferreira.

Nesse âmbito, a incubadora lançou em novembro do ano passado o Defense Accelerator, capacitando 15 a 20 startups e PME portuguesas para entrar no mercado da defesa em temas como requisitos regulatórios e acreditações, financiamento europeu, cadeias de fornecimento e procurement NATO/NSPA, e alinhamento com as necessidades operacionais, elenca. O programa conta com parceiros como a idD Portugal Defence, o AED Cluster Portugal e a Tekever.

As inscrições abrirão para o EUDIS Defence Hackathon abrem “em breve”.

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