Portugal acolhe mais uma edição do hackathon de defesa europeu

A Startup Leiria foi selecionada para organizar em Portugal o EUDIS Defence Hackathon 2026, maratona tecnológica promovida a nível europeu no âmbito do EU Defence Innovation Scheme (EUDIS), integrado no Fundo Europeu de Defesa (FED), iniciativa da Comissão Europeia para impulsionar a inovação no setor da defesa até 2030. O hackathon, que se realiza de 15 a 17 de outubro, é o terceiro a realizar-se em Portugal.

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“Esta seleção é um reconhecimento europeu do trabalho que Leiria está a fazer na defesa e na inovação de uso dual. Colocar Portugal e a nossa região no mesmo mapa que centros de referência europeus mostra que o ecossistema de Leiria tem escala, talento e ambição para contribuir para a autonomia estratégica da Europa”, afirma Vítor Ferreira, diretor-geral da Startup Leiria, ao ECO/eRadar.

“Há menos de um ano lançámos o nosso Defense Accelerator e assumimos a ambição de fazer de Leiria um polo nacional de inovação dual-use. Acolher o EUDIS Defence Hackathon confirma que esse caminho está a ser reconhecido ao mais alto nível. Queremos trazer para Leiria os melhores engenheiros, startups e utilizadores finais para resolver desafios reais — da navegação sem GNSS à coordenação de enxames autónomos“, reforça.

Portugal é um dos oitos países europeus que acolhem em outubro mais uma edição do EUDIS Defence Hackathon, tendo além da Startup Leiria sido selecionados o Defence Innovation Hub Austria (Áustria), o C.D. Multimedia Services Ltd (Chipre), o DCU Invent DAC (Irlanda), a Fondazione SAFE (Itália), a Universidade da Letónia (Letónia), o Kjeller Innovasjon AS (Noruega) e o Linköping Science Park (Suécia).

Com esta edição, é a terceira vez que Portugal acolhe esta maratona tecnológica do EUDIS. Depois de na última edição o tema ter sido a defesa do espaço aéreo e tecnologias anti-drones — na maratona de Lisboa foi ainda introduzido o tema da segurança marítima, alinhado com as especificidades de defesa nacional —, na edição de outono será “Autonomia no Campo de Batalha”.

Durante 48 horas, as equipas trabalharão em três desafios: Navegação sem GNSS (os sistemas autónomos terão de ser capazes de navegar em ambientes onde o sinal de satélite é negado ou sofre interferências); a coordenação de enxames de drones ou robôs multiagente que “colaboram para cumprir uma missão com controlo humano mínimo” e um terceiro que será escolhido pela organizador local, refletindo as prioridades nacionais da defesa. Este último será “oportunamente” anunciado “alinhado com as forças do ecossistema regional”, refere Vítor Ferreira.

Leiria posiciona-se como cluster de defesa

O acolhimento do EUDIS Defence Hackathon é mais um passo de “uma estratégia que tem vindo a posicionar Leiria como polo de inovação em defesa e tecnologias de uso dual”, destaca o diretor-geral da Startup Leiria.

A região já anunciou a intenção de fomentar um cluster de defesa na região. “A iniciativa enquadra-se no Plano Estratégico para a Indústria da Defesa da CIM Região de Leiria e tira partido da robusta base industrial da região (moldes, plásticos, software e fabricação avançada) e da presença de empresas âncora como a Tekever, unicórnio português de sistemas não tripulados que abriu recentemente um polo em Leiria”, aponta Vítor Ferreira.

Nesse âmbito, a incubadora lançou em novembro do ano passado o Defense Accelerator, capacitando 15 a 20 startups e PME portuguesas para entrar no mercado da defesa em temas como requisitos regulatórios e acreditações, financiamento europeu, cadeias de fornecimento e procurement NATO/NSPA, e alinhamento com as necessidades operacionais, elenca. O programa conta com parceiros como a idD Portugal Defence, o AED Cluster Portugal e a Tekever.

As inscrições abrirão para o EUDIS Defence Hackathon abrem “em breve”.