Powerdot acelera expansão na Península Ibérica com compra da operação da InstaVolt

A Powerdot adquiriu a operação da britânica InstaVolt em Portugal e Espanha, naquela que representa a primeira grande aquisição da empresa portuguesa e um passo importante na sua estratégia de crescimento.

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Com esta operação, o operador português incorpora cerca de 200 pontos de carregamento rápido e ultrarrápido para veículos elétricos na Península Ibérica, dos quais 159 ainda estão em fase de desenvolvimento. Os ativos estão distribuídos por 49 localizações em Portugal e Espanha, incluindo Lisboa, Leiria, Setúbal, Madrid e Barcelona.

Segundo a empresa, a aquisição reforça a sua presença em dois dos seus principais mercados e aumenta a capacidade instalada na região. Os postos de carregamento encontram-se instalados em espaços comerciais de cadeias como McDonald’s, Mercadona, Carrefour, Ikea, Aldi e Lidl.

“Construímos uma plataforma sólida através do crescimento orgânico, expandimo-nos por vários mercados e garantimos mais de 465 milhões de euros em apoio financeiro para crescer”, afirma o CEO da Powerdot, Luís Santiago Pinto, em comunicado. O responsável considera que a consolidação deverá ganhar peso no mercado europeu de carregamento de veículos elétricos e defende que esta operação representa o primeiro passo da empresa nesse processo. “Esta aquisição representa um primeiro passo nessa direção e reflete a ambição da Powerdot de desempenhar um papel ativo na futura consolidação da infraestrutura de carregamento em toda a Europa”, acrescenta.

Até agora, a expansão da Powerdot assentava sobretudo no crescimento orgânico, através da instalação direta de infraestruturas de carregamento em espaços comerciais e de retalho. Com esta aquisição, a empresa passa a integrar também o crescimento por via de compras de ativos, mantendo o foco no segmento de carregamento em destinos comerciais. Após a conclusão da operação, todas as localizações serão integradas na plataforma tecnológica da Powerdot e passarão a ser geridas de forma centralizada pela empresa.