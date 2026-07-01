Produção industrial contrai em maio com recuo de 9,7% na energia

O Índice de Produção Industrial (IPI) desceu 2,3% em maio face ao mesmo mês de 2025, após ter registado uma variação nula em abril, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Excluindo o agrupamento da energia, esta variação foi de -0,7% no mês em análise, contra 3,8% em abril.

Evolução homóloga do IPI:

Segundo o gabinete estatístico, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas mais desfavoráveis em maio do que as observadas no mês anterior, exceto o de energia (-9,7%, contra -17,2% em abril). Apesar disso, o agrupamento de energia apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (-1,7 pontos percentuais).

O agrupamento de bens de consumo, por seu lado, registou igualmente uma variação homóloga negativa (-2,9%, após um aumento de 2,9% em abril), que originou um contributo de -0,9 pontos percentuais; e os agrupamentos de bens intermédios e de bens de investimento contribuíram com 0,3 e 0,1 pontos percentuais, em resultado de crescimentos de 0,8% e 0,3% (contra 5,7% e 1,9% no mês anterior), respetivamente.

Já a secção das Indústrias Transformadoras registou uma contração de 1,1%, que compara com um aumento de 2,8% no mês precedente.

Na variação em cadeia, a taxa do índice agregado foi 0,9% em maio, contra uma descida de 2,7% em abril.