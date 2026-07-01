Queda dos preços da energia abranda taxa de inflação na Zona Euro para 2,8% em junho

A taxa de inflação anual da Zona Euro registou, em junho, uma descida mensal de 0,4 pontos percentuais para os 2,8%, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Eurostat.

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Entre os principais componentes da inflação na área da moeda única, destaca-se a queda dos preços da energia, que, segundo o serviço estatístico da União Europeia (UE), terá registado uma variação de 8,7% no mês passado, 2,1 pontos percentuais abaixo da taxa de 10,8% observada em maio.

Seguem-se os decréscimos de três décimas nas componentes dos serviços (3,2%, contra 3,5% em maio) e dos alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (1,6%, face a 1,9% em maio). A variação dos bens industriais não energéticos, por sua vez, estabilizou em 0,9% comparativamente ao mês anterior.

Inflação anual (%) da Zona Euro em junho:

O indicador da inflação subjacente (que exclui os produtos mais voláteis, como a energia e os alimentos não processados) também terá abrandado, de 2,3% em maio para 2,2% em junho.

Entre os 21 países do euro, a Lituânia (5,5%), a Bulgária (5,3%) e a Croácia (4,2%) deverão apresentar, em junho, as maiores taxas de inflação homóloga medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC, que permite comparações). Já as variações anuais mais baixas ter-se-ão observado em Malta (1,9%), França e Estónia (ambas 2,0%).

No caso de Portugal, o Eurostat estima que a inflação homóloga (medida pelo IHPC) se tenha fixado nos 3,1%, sendo que a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada na terça-feira, aponta para um abrandamento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 3,3% em maio para 3,2% em junho.

Em termos mensais, a variação do IPC da Zona Euro deverá ter sido de -0,1% na área da moeda única.

(Notícia atualizada pela última vez às 10h38)