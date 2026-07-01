Queijo dos Açores reforça liquidez dos produtores de leite com a Lactogal

Os produtores de leite da Ilha Graciosa, no arquipélago dos Açores, vão poder associar-se a um novo programa da Lactogal, proprietária da fábrica Pronicol, para valorização da matéria-prima. Ao invés de basear o pagamento apenas no fator volume, a empresa pagará pela concentração de sólidos úteis, proteína e gordura, com o leite a ser encaminhado para produção do queijo Milhafre dos Açores, segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira.

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O Programa Produtor Milhafre Graciosa providenciará formação, assistência técnica e um prémio, visando a sustentabilidade das produções de leite. O piloto decorrerá até 2030, oferecendo um prémio de um cêntimo por quilo a somar ao preço recalibrado, indica a Lactogal, salientando a iniciativa como um teste para possível expansão a outras geografias.

No comunicado, lê-se que “este projeto foi desenhado para assegurar o futuro da produção de leite na Graciosa, criando um modelo de negócio mais rentável e atrativo que incentive as novas gerações a permanecer na atividade. O objetivo é impulsionar um novo ciclo de sustentabilidade para o setor, travando a tendência de abandono ou de reconversão para outras áreas“.

“Não queríamos apenas um acordo comercial de curto prazo, queríamos dar estabilidade e previsibilidade aos nossos produtores. Ao ligar diretamente o preço do leite ao prestígio e rendimento do queijo Ilha Graciosa Milhafre, estamos a valorizar o trabalho de quem está na terra e a garantir que o valor gerado fica na nossa ilha“, destaca João do Couto, da Unicol.

A Lactogal, dona de marcas de laticínios em Portugal — Agros, Matinal, Gresso, Vigor, Pleno, Castelões e a própria Milhafre dos Açores, entre várias outras — e Espanha, admite vir a expandir este plano a mais ilhas do arquipélago e até a outros locais na Península Ibérica.