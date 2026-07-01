Seguro afirma que relações entre Portugal e França estão num momento “muito positivo”

O Presidente da República considerou esta quarta-feira que as relações bilaterais com a França estão num momento “muito positivo”, inclusive a nível económico, e apelou ao aumento das exportações nacionais para o país.

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Em declarações aos jornalistas no final de uma breve visita a Paris, onde teve um almoço de trabalho com o Presidente francês, Emmanuel Macron, António José Seguro considerou que o dia foi “muito positivo para as relações entre Portugal e a França e também para a economia portuguesa”.

“A reunião de trabalho [com Macron] não podia ter corrido melhor. Este é um bom momento das relações entre Portugal e França e isso ficou reforçado durante e no final da reunião”, afirmou. O Presidente da República salientou que passou em revista com Emmanuel Macron os “vários setores da cooperação” entre Portugal e a França, “designadamente em termos económicos, culturais, e energéticos”.

“E ficou claramente assumida, por parte do Presidente francês, a vontade de realizar, desejavelmente até ao final do ano, a primeira cimeira entre Portugal e a França, como decorre do tratado de amizade que foi assinado o ano passado, dando já prioridade ao ensino da língua portuguesa e francesa”, anunciou.

A nível de política externa, Seguro indicou que Portugal partilha com França “valores comuns”, designadamente no que se refere à defesa do multilateralismo, “à resolução pacífica dos conflitos, ao respeito pelo direito internacional e pela Carta das Nações Unidas”. O chefe de Estado português referiu que essa convergência foi visível quando se discutiram as atuais “crises mundiais”, designadamente a guerra na Ucrânia, a necessidade de livre circulação no Estreito de Ormuz ou de se “encontrar soluções de paz no Médio Oriente”.

“Naturalmente isso passa por haver um acordo entre os Estados Unidos e o Irão, passa por haver paz também no Líbano, e também passa por haver um olhar mais atento com soluções de paz e de respeito pelos direitos humanos em Gaza”, defendeu. No que se refere à coordenação ao nível da União Europeia (UE), Seguro disse haver igualmente uma “grande convergência de pontos de vista” quanto à necessidade de o bloco aprofundar a sua autonomia estratégica.

O Presidente da República considerou assim que a reunião com Macron foi “muito, muito produtiva e isso também se transfere depois para um bom ambiente de investimento”. Antes destas declarações aos jornalistas, num encontro com empresários portugueses na Embaixada de Portugal em Paris, António José Seguro reiterou que as relações entre Portugal e França estão “num bom momento, muito positivo”.

Dirigindo-se aos empresários, António José Seguro disse ter “orgulho no que estão a fazer” e defendeu que o país precisa de aumentar as exportações para França. “É muito importante que nós aumentemos as nossas exportações para França, esse é um propósito muito claro”, insistiu nas declarações aos jornalistas.

Questionado se, na sua reunião com Macron, também discutiu as relações com os países africanos, Seguro disse que esse foi um tema presente na reunião e também há “uma afinidade e convergência quanto ao que deve ser feito” nessa vertente. “Eu próprio receberei ainda neste mês de julho em Lisboa o Presidente de Moçambique, que vem participar numa reunião muito importante de cooperação com África, e farei a minha primeira visita a África, começando precisamente por Cabo Verde, no final deste mês”, indicou.

Sobre se essa discussão também incluiu um pedido para que Macron tentasse interceder para aliviar as tensões entre Portugal e a Guiné-Bissau, Seguro respondeu que as questões africanas, incluindo a Guiné-Bissau, foram abordadas na reunião.