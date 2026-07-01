Mercado Ibérico

Torneira Aquafy da Roca pode evitar o consumo de 1.000 garrafas de plástico por ano

  • Servimedia
  • 7:01

A Roca concentrou-se no Aquafy, uma torneira equipada com um sistema de filtragem de última geração que reduz significativamente o consumo de garrafas de plástico descartáveis.

Segundo a empresa, cada filtro tem capacidade para tratar até 1.200 litros de água, removendo impurezas, calcário e cloro para melhorar a sua qualidade e sabor, promovendo ao mesmo tempo hábitos de consumo mais sustentáveis.

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A solução também incorpora a tecnologia de Arranque a Frio, que dá prioridade à abertura com água fria para reduzir o consumo de energia e as emissões de CO₂ associadas ao aquecimento desnecessário da água. Com a Aquafy, a Roca reforça o seu compromisso com a inovação e sustentabilidade, oferecendo uma alternativa que combina eficiência, poupança de recursos e menor impacto ambiental no uso diário.

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