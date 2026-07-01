Ucrânia quer mobilizar 6,6 mil milhões do Fundo Europeu da Paz para reforçar esforço militar

A Ucrânia pediu à União Europeia (UE) para desbloquear 6,6 mil milhões de euros do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz destinados a apoio militar, defendendo que existe uma “janela de oportunidade” de seis a nove meses para consolidar ganhos no campo de batalha e travar a ofensiva russa.

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O ministro da Defesa ucraniano, Mykhailo Fedorov, alertou que Kiev continua a enfrentar um défice significativo de financiamento, apesar do apoio europeu já previsto, segundo uma carta enviada aos Estados-membros da UE, datada de 26 de junho e consultada pela Reuters.

Segundo o governante, as necessidades totais de defesa da Ucrânia ascendem este ano a cerca de 136 mil milhões de euros, dos quais o orçamento nacional cobre aproximadamente 53 mil milhões.

A este montante juntam-se cerca de 28,3 mil milhões de euros provenientes do pacote de empréstimo europeu de 90 mil milhões de euros, mas o responsável sublinha que permanecem “necessidades substanciais” por financiar.

Perante este cenário, Fedorov considera que os 6,6 mil milhões de euros ainda disponíveis no Fundo Europeu para a Paz podem representar “uma das contribuições europeias mais impactantes para o esforço de defesa da Ucrânia este ano”, desde que sejam canalizados para áreas com “o maior e mais imediato efeito militar”.

O pedido surge numa altura em que Kiev considera estar numa posição relativamente mais favorável no terreno. O ritmo dos avanços russos abrandou nos últimos meses, enquanto as forças ucranianas conseguiram realizar ataques de médio e longo alcance contra refinarias russas, afetando a produção energética do país.