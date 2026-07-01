Vento leva ao cancelamento de 30 voos no Aeroporto da Madeira
O movimento no aeroporto da Madeira está a sofrer condicionamentos pelo segundo dia consecutivo.
O Aeroporto Internacional da Madeira continua esta quarta-feira condicionado devido ao vento forte, tendo sido cancelados 30 voos, entre chegadas e partidas.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Segundo a informação disponibilizada na página oficial da ANA – Aeroportos de Portugal, consultada pela agência Lusa às 16:00, estavam 15 chegadas e 15 partidas canceladas, registando-se também vários atrasos.
A ANA alerta para as condições adversas que podem condicionar a operação do aeroporto nos próximos dias, recomendando aos passageiros que contactem a sua companhia aérea para confirmar o estado do voo antes de se dirigir ao aeroporto. O movimento no aeroporto da Madeira está a sofrer condicionamentos pelo segundo dia consecutivo.
A capitania do Porto do Funchal emitiu também avisos de mau tempo e de vento forte para o arquipélago.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Vento leva ao cancelamento de 30 voos no Aeroporto da Madeira
{{ noCommentsLabel }}