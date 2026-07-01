Sociedade

Vento leva ao cancelamento de 30 voos no Aeroporto da Madeira

  • Lusa
  • 16:25

O movimento no aeroporto da Madeira está a sofrer condicionamentos pelo segundo dia consecutivo.

O Aeroporto Internacional da Madeira continua esta quarta-feira condicionado devido ao vento forte, tendo sido cancelados 30 voos, entre chegadas e partidas.

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Segundo a informação disponibilizada na página oficial da ANA – Aeroportos de Portugal, consultada pela agência Lusa às 16:00, estavam 15 chegadas e 15 partidas canceladas, registando-se também vários atrasos.

A ANA alerta para as condições adversas que podem condicionar a operação do aeroporto nos próximos dias, recomendando aos passageiros que contactem a sua companhia aérea para confirmar o estado do voo antes de se dirigir ao aeroporto. O movimento no aeroporto da Madeira está a sofrer condicionamentos pelo segundo dia consecutivo.

A capitania do Porto do Funchal emitiu também avisos de mau tempo e de vento forte para o arquipélago.

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