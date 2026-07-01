“We love Portugal”. Trump declara-se ao país e deixa em aberto uma visita para “breve”

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, partilhou esta quarta-feira uma mensagem nas redes sociais de apoio ao embaixador norte-americano em Portugal, John J. Arrigo, declarando-se ao país. A partir da Casa Branca, deixou ainda em aberto uma visita a Portugal “em breve”.

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“Portugal tem como embaixador um grande amigo meu, o John Arrigo. É uma pessoa extraordinária e ganhou muito dinheiro no setor automóvel. Ele decidiu tornar-se embaixador. Dei-lhe a possibilidade de escolher e ele escolheu Portugal. E talvez seja por causa dos vossos excelentes campos de golfe”, disse Trump sobre o Arrigo.

Salientando que é difícil vencer o amigo num campo de golfe, o Presidente norte-americano garante ainda que é também difícil de vencer em “muitos outros aspetos”. “Ele está a fazer um excelente trabalho como embaixador”, refere.

Trump teceu ainda elogios a Portugal, demonstrando a sua admiração ao país. “Adoramos Portugal e estamos ansiosos por te ver um dia, talvez em breve. E John continua a fazer um bom trabalho. Cuide bem dos cidadãos de Portugal e dos Estados Unidos da América”, concluiu.

Arrigo é embaixador em Portugal desde 2025. Foi vice-presidente da Arrigo Auto Group, uma empresa de venda de automóveis, até 2020. Entre 1982 e 1985, frequentou a Florida Atlantic University e foi durante a licenciatura que entrou para a empresa Arrigo Auto, do grupo Morgan Automotive. A Arrigo Auto tem concessionárias em três cidades no estado da Flórida: West Palm Beach, onde Donald Trump tem casa, Fort Pierce e Tamarac.