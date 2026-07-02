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11 detidos por alegada fraude de 50 milhões de euros contra empresa da Zurich

  • ECO Seguros
  • 15:05

A PJ deteve 11 pessoas suspeitas de integrarem uma rede que terá tentado desviar cerca de 50 milhões de euros da Zurich Santander Insurance America através de um esquema de "fraude do CEO".

Uma operação da Polícia Judiciária levou à detenção de 11 pessoas suspeitas de participarem numa rede que tentou desviar cerca de 50 milhões de euros da Zurich Santander Insurance America, através de um esquema de “fraude do CEO”.

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De acordo com o jornal Público, os alegados criminosos fizeram-se passar pelo presidente da Zurich e por um advogado de renome, convencendo o presidente executivo da Zurich Santander Insurance America a autorizar transferências que terão totalizado cerca de 50 milhões de euros. O responsável da empresa que autorizou as transferências já deixou funções.

“Confirmamos que a Zurich Santander Insurance America foi vítima de fraude no ano passado”, disse ao Público a Zurich.

A PJ realizou 22 buscas domiciliárias em vários pontos do país, que culminou na detenção de 11 presumíveis autores dos crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais e burla qualificada. Segundo comunicado da PJ, os detidos são três mulheres e oito homens.

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