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5 coisas que vão marcar o dia

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  • 7:00

O Eurostat vai divulgar os dados do desemprego e o Banco de Portugal vai publicar uma nova recomendação macroprudencial. Terá também lugar mais uma sessão plenária no Parlamento.

Esta quinta-feira, o Eurostat vai divulgar os dados do desemprego e o Banco de Portugal vai publicar uma nova Recomendação Macroprudencial. Terá também lugar mais uma sessão plenária no Parlamento. A marcar o dia está ainda a decisão do recurso do TJUE da multa de 4,124 mil milhões aplicada à Google e o ECO Luxury Summit.

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Eurostat divulga dados do desemprego

O Eurostat vai divulgar os dados do desemprego relativos a maio. A taxa de desemprego tanto da União Europeia como da Zona Euro não se alterou em abril face ao mês anterior e em comparação com o mesmo mês de 2025. A taxa de desemprego da Zona Euro situou-se em 6,3% e a taxa de desemprego da União Europeia foi de 6%. Em Portugal, esse indicador recuou, mantendo-se, assim, abaixo das médias comunitária e da área da moeda única.

Deputados reúnem-se em plenário

Pelas 15h00, no Parlamento, os deputados vão reunir-se em mais uma sessão plenária. Entre os assuntos em discussão está o regime de proteção do património imobiliário público com aptidão habitacional, o regime do prémio salarial de valorização das qualificações no mercado de trabalho e um projeto de resolução que recomenda ao Governo a adoção de medidas temporárias de mitigação do custo de vida e de apoio às famílias, às empresas e aos setores mais expostos à instabilidade económica

Banco de Portugal publica nova recomendação macroprudencial

Esta quinta-feira, o Banco de Portugal (BdP) vai publicar uma nova recomendação macroprudencial aplicável aos novos contratos de crédito a consumidores. A recomendação macroprudencial é uma medida do BdP que define critérios prudenciais para a concessão de novo crédito, especialmente crédito à habitação. O objetivo é reduzir o risco de sobre-endividamento das famílias e proteger a estabilidade do sistema financeiro.

TJUE decide recurso de multa de 4,124 mil milhões aplicada à Google

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) vai decidir sobre recurso da coima aplicada à Google por abuso de posição dominante no sistema Android. Em causa a multa de 4,124 mil milhões de euros imposta por Bruxelas à Google, por abuso da sua posição dominante ao impor restrições contratuais anticoncorrenciais aos fabricantes de aparelhos móveis e aos operadores de redes móveis, desde, pelo menos, 1 de janeiro de 2011.

ECO Luxury Summit discute a indústria

Esta quinta-feira, a partir das 09h00, no Estúdio ECO, decisores, investidores e especialistas vão reunir-se na 1ª edição da ECO Luxury Summit. Em análise estarão o novo ciclo da indústria, com foco nos criadores das marcas, cadeias de produção, sustentabilidade, imobiliário prime, turismo de luxo e modelos de negócio que vão marcar o setor em 2026. O evento contará com a participação do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira.

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