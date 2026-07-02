62% dos espanhóis acreditam que a colaboração entre cuidados de saúde públicos e privados pode ajudar a melhorar os cuidados ao doente
A ANPASS realiza um inquérito sobre a situação da saúde em Espanha, no qual 46% descrevem a saúde pública como regular e 98% manifestam preocupação com o futuro da saúde pública.
A Associação Nacional de Pacientes do Sistema de Saúde (ANPASS) realizou um inquérito sobre a avaliação que os espanhóis têm sobre a Saúde no nosso país. Especificamente, foram realizados 2000 inquéritos que deixaram dados muito significativos sobre a preocupação dos pacientes. Os dados mais significativos do inquérito indicam que 62% dos pacientes consideram que a colaboração entre cuidados de saúde públicos e privados pode ajudar muito a melhorar os seus cuidados.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Neste sentido, os espanhóis consideram a saúde pública regular, em comparação com 4% que a consideram muito boa ou 12% tão boa. Assim, 20% consideram-no mau e 18% muito mau. 98% dos pacientes estão preocupados com o futuro da saúde pública em Espanha (30% bastante e 68% muito).
Em relação aos aspetos que mais preocupam estão as listas de espera (31%) e a falta de profissionais de saúde (28%), seguidas de atrasos nos testes de diagnóstico (16%). Quando questionados em que áreas acreditam que a colaboração público-privada pode ser mais útil, 45% responderam isso na redução das listas de espera e 23% nos testes diagnósticos.
Os doentes são claros ao afirmar que, no caso de uma doença grave ou complexa, consideram mais importante ter acesso rápido ao melhor tratamento possível (73%), seguido de muito atrás por serem tratados exclusivamente em saúde pública (15%) e poder alterar recursos públicos e privados (12%). 47% dos utilizadores privados de cuidados de saúde utilizam-no devido à rapidez das consultas e exames.
Mercedes López, presidente da ANPASS, tendo em conta os resultados deste inquérito, salientou que “a organização trabalhará de forma construtiva para melhorar a perceção dos cidadãos tanto na saúde pública como privada e apostará, dado o pedido maioritário dos pacientes, na colaboração entre a saúde pública e privada para melhorar as listas de espera e a qualidade”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
62% dos espanhóis acreditam que a colaboração entre cuidados de saúde públicos e privados pode ajudar a melhorar os cuidados ao doente
{{ noCommentsLabel }}