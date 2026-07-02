Apoio extraordinário aos autocarros vai demorar mais de dois meses

As empresas de transportes públicos de passageiros vão receber um apoio mensal extraordinário de 420 euros por autocarro durante três meses para compensar o aumento abrupto dos preços dos combustíveis verificado na sequência do conflito armado no Médio Oriente. Mas a ajuda ainda vai demorar mais de dois meses a chegar às empresas.

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“Durante três meses, é concedido um apoio mensal de 420 euros por veículo pesado licenciado para serviço público de passageiros”, “são elegíveis as candidaturas apresentadas por empresas privadas do setor dos transportes públicos de passageiros, relativas a veículos licenciados para transporte público pelo Instituto de Mobilidade e Transportes”, movidos a combustíveis fósseis, incluindo o gás natural, liquefeito ou comprimido, detalha a portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República.

Mas para aceder a este apoio, as empresas têm de se candidatar, sendo que, previamente o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) tem de estabelecer um protocolo com o Fundo Ambiental, a entidade financiadora deste apoio de 15 milhões de euros.

O apoio total de 1.260 é pago de uma só vez pelo IMT, que o operacionaliza, verificando se os veículos que solicitam o apoio cumprem os critérios de elegibilidade. Mas, a “transferência do Fundo Ambiental assim como as condições de operacionalização do programa são definidos por protocolo a estabelecer entre o Fundo Ambiental e o IMT”. Ora, o “Instituto da Mobilidade e dos Transportes está, neste momento, a articular o protocolo com o Fundo Ambiental”, confirmou ao ECO fonte oficial do IMT.

Por outro lado, as empresas para se candidatarem a este apoio têm de esperar que o IMT publique no site um formulário próprio, tendo afinal 60 dias para o fazer e não dez como estava inicialmente previsto na portaria que define as regras para o apoio extraordinário e temporário aos operadores de transporte de mercadorias e que reforça o Programa de Incentivo ao Transporte Público Coletivo de Passageiros de 3 de junho, para o qual este diploma remete.

“No que respeita aos prazos para submissão das candidaturas, a referida Portaria remete para o regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 110-A/2026 (artigo 3.º) – o qual foi entretanto objeto de retificação , passando o prazo aplicável de dez para 60 dias”, esclarece fonte oficial.

Questionada sobre qual o tempo previsto para a análise das candidaturas e quando se prevê que o apoio seja efetivamente pago, fonte oficial explica que “o regulamento do procedimento será disponibilizado oportunamente, após conclusão do processo de enquadramento normativo em curso”. Ou seja, as empresas vão ter de esperar mais de dois meses para receber o novo apoio extraordinário que entrou em vigor na terça-feira.

O apoio está previsto para veículos de transporte de passageiros, com mais de oito lugares sentados para além do lugar do condutor, “que tenham inspeção periódica obrigatória válida e se encontrem em situação regular no Instituto de Mobilidade e Transportes”. A ajuda destina-se “exclusivamente à mitigação dos impactos extraordinários decorrentes da situação de disrupção do mercado identificada, devendo respeitar os princípios da necessidade, proporcionalidade e não sobrecompensação aplicáveis às compensações associadas às obrigações de serviço público de transporte de passageiros”.

O Executivo explica a necessidade deste apoio extraordinário com o facto de os operadores de transporte público de passageiros, “em particular os que atuam ao abrigo de contratos de serviço público, encontram-se sujeitos a obrigações contratuais rígidas, que lhes impõem a manutenção da oferta, das frequências e dos níveis de serviço, independentemente das variações conjunturais dos seus custos operacionais”.

“Estes contratos, de natureza fixa, não permitem a repercussão de aumentos de custos no preço dos títulos de transporte, nem autorizam a redução unilateral de serviços, sob pena de incumprimento contratual” e “do ponto de vista económico, esta rigidez contratual torna os operadores particularmente vulneráveis a choques exógenos de custos, nomeadamente no caso de um aumento abrupto dos custos com combustível”, acrescenta o Governo no preâmbulo da portaria.