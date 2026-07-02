Uivar à Lua

Audiossérie Uivar à Lua. Michael Biberstein ou contemplação como construção interior

 ECO Avenida,

A pintura de Michael Biberstein não representa paisagens — é a paisagem. E essa distinção, aparentemente subtil, muda tudo na forma como nos relacionamos com a sua obra.

Os primeiros trabalhos de Michael Biberstein inscrevem-se no universo da arte conceptual, com estudos monocromáticos e investigações sobre a linguagem da pintura. Só gradualmente chegou à paisagem, não como género tradicional, mas como problema filosófico: onde está o indivíduo em relação ao mundo?

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Neste episódio de Uivar à Lua, centrado na obra do artista suíço, que escolheu viver e trabalhar em Portugal, fala-se da dimensão das suas telas (algumas com 12 metros), da imersão que elas provocam, da forma como pintava – camada em cima de camada -, de John Coltrane, de astrofísica, e da ideia kantiana de sublime. E de como o projecto da Igreja de Santa Isabel foi, talvez, o mais figurativo dos seus trabalhos.

Por Delfim Sardo, com música original de Paulo Furtado.
Moderação de Paulo Padrão.
Produção por Diogo Simões.

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