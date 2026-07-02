Guerra na Europa

Chefe da diplomacia da União propõe novas sanções à Rússia após ataque a Kiev

  • Lusa
  • 11:10

Kaja Kallas afirmou que vai propor novas sanções contra as "entidades que apoiam o complexo militar-industrial russo", após mais um ataque que causou pelo menos 13 mortos em Kiev.

A chefe da diplomacia da UE disse esta quinta-feira que vai propor novas sanções contra as “entidades que apoiam o complexo militar-industrial russo”, após mais um ataque que causou pelo menos 13 mortos em Kiev.

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“Hoje, proporei sanções contra mais entidades que apoiam o complexo militar-industrial da Rússia, em resposta aos ataques. Quanto mais Moscovo atacar civis, mais sanções devem ser impostas“, referiu Kaja Kallas, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

“Continuaremos a aumentar o preço a pagar até que a Rússia compreenda que não pode vencer”, acrescentou a Alta Representante para a Política Externa e de Segurança da UE.

“As palavras de condenação, por si só, não travarão os ataques a Kiev. Apenas o apoio militar contínuo à Ucrânia e o aumento da pressão sobre Moscovo o poderão fazer“, considerou.

Nos últimos dias, a UE desembolsou 7,1 mil milhões de euros no âmbito do empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia: 3,2 mil milhões em apoio macroeconómico e 3,9 mil milhões para a compra de drones.

Pelo menos 13 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas num ataque maciço lançado esta madrugada pelas forças russas contra Kiev, de acordo com um novo balanço provisório do serviço de emergências da Ucrânia.

A Rússia atacou a capital ucraniana com várias salvas de drones e mísseis. As explosões dos impactos e das interceções por parte das defesas aéreas ucranianas ressoaram por toda a cidade nas primeiras horas do dia.

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