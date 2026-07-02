Companhias aéreas retomam alguns voos para o Médio Oriente. Veja quais

Algumas companhias aéreas estão a retomar voos para algumas cidades do Médio Oriente, numa altura em que ganham ritmo os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra dos EUA e de Israel contra o Irão, que teve início no final de fevereiro.

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Outras transportadoras, no entanto, mantêm as suspensões em vigor, o que continua a perturbar as viagens a nível mundial. O ECO compila, neste artigo, as companhias aéreas que já levantaram as suspensões e quais se mantêm em vigor.

Aegean Airlines (Grécia)

A maior transportadora aérea da Grécia cancelou os seus voos para o Dubai até 31 de agosto e para Erbil e Bagdade (Iraque) até 30 de setembro.

airBaltic (Letónia)

A airBaltic, da Letónia, retomou as operações para a capital israelita, Telavive, a 1 de julho. Os voos para o Dubai, porém, mantêm-se suspensos até 24 de outubro.

Air Canada (Canadá)

A transportadora aérea canadiana cancelou os voos para Telavive e o Dubai até 24 de outubro.

Air Europa (Espanha)

A companhia aérea espanhola retomou os voos para Telavive a 29 de junho.

Grupo Air France-KLM (França e Países Baixos)

Os voos da Air France para o Dubai mantêm-se suspensos até 5 de julho e para Beirute (capital do Líbano) até 9 de julho. Para a capital de Israel, a suspensão das viagens da companhia francesa termina esta quinta-feira, 2 de julho.

Já a KLM mantém cancelados os voos para Riade, Dammam (Arábia Saudita) e o Dubai até 23 de agosto.

Cathay Pacific (Hong Kong)

A companhia aérea de Hong Kong planeia retomar voos diários de passageiros para o Dubai e voos de passageiros quatro vezes por semana para Riade a partir de 1 de setembro.

A sua divisão de carga, a Cathay Cargo, retomará os serviços de carga para a capital saudita a partir de 1 de agosto.

Os serviços para estes destinos tinham sido anteriormente suspensos até 31 de agosto.

Delta Air Lines (EUA)

A companhia aérea norte-americana suspendeu os serviços na rota Atlanta-Telavive até 18 de dezembro. Prevê retomar os voos de Nova Iorque, a partir do aeroporto JFK, para a capital de Israel a 6 de setembro, enquanto a rota Boston-Telavive, prevista para o final de outubro, foi adiada até nova ordem.

Finnair (Finlândia)

A companhia aérea finlandesa cancelou os seus voos para Doha até 2 de outubro, continuando a evitar o espaço aéreo do Iraque, Irão, Síria e Israel. Irá retomar os voos para o Dubai, que opera apenas na época de inverno, em outubro.

Grupo IAG

A British Airways, propriedade da IAG, adiou o reinício dos seus voos para Doha (Qatar) até 1 de agosto e para Riade até 8 de agosto. Os voos para o Dubai, Telavive, Bahrein e Amã (capital da Jordânia) estão suspensos até ao final da época de verão e têm reinício previsto para 25 de outubro.

A companhia planeia reduzir os serviços para o Dubai, Doha, Riade e Telavive para um voo diário quando forem retomados, ao mesmo tempo que deixará de servir Jeddah (Arábia Saudita) como destino.

Japan Airlines (Japão)

A Japan Airlines suspendeu os voos regulares que ligam Tóquio a Doha até 31 de agosto e os voos de Doha para Tóquio até 1 de setembro.

LOT (Polónia)

A companhia aérea polaca tinha cancelado os voos para Riade até 30 de junho e planeia retomar as operações esta quinta-feira, 2 de julho. Planeia igualmente operar a sua rota de inverno para o Dubai a partir de outubro e retomar as operações para Beirute no seu horário de verão do próximo ano.

Grupo Lufthansa

A Lufthansa (Alemanha) e a ITA Airways (Itália) retomaram os voos para Telavive a 1 de julho. A SWISS, companhia aérea da Suíça, adiou a retoma dos voos para agosto e a belga Brussels Airlines suspendeu as operações até 24 de outubro.

A Lufthansa e a Swiss vão manter a suspensão dos voos para o Dubai até 13 de setembro.

A Lufthansa, a Swiss, a Austrian Airlines (Áustria) e a Brussels Airlines suspenderam os voos para Abu Dhabi, Amã, Beirute, Dammam, Riade, Erbil, Mascate (capital de Omã) e Teerão (capital do Irão) até 24 de outubro.

A companhia aérea low-cost Eurowings (Alemanha) retomou as operações para Beirute e Erbil a 1 de julho e planeia retomar os voos para Telavive a 10 de julho. A companhia aérea espera retomar os restantes destinos no Médio Oriente no outono.

A ITA Airways também prolongou a suspensão dos seus voos para Riade até 31 de julho e para o Dubai até 24 de outubro, por motivos operacionais.

Malaysia Airlines (Malásia)

A companhia aérea malaia retoma os voos diários para Doha a partir desta quinta-feira, 2 de julho. O segundo serviço diário permanecerá suspenso.

Norwegian Air (Noruega)

A companhia aérea low-cost da Noruega adiou por tempo indefinido o lançamento previsto dos seus serviços para Telavive e Beirute, não tendo sido definidas novas datas de início.

Royal Air Maroc (Marrocos)

A transportadora marroquina informou que os voos para Doha foram cancelados até 30 de junho e que, à semelhança de outras companhias, planeia retomar as operações esta quinta-feira, 2 de julho.

Singapore Airlines (Singapura)

A companhia aérea prolongou a suspensão dos voos entre Singapura e o Dubai até 2 de agosto, ao mesmo tempo que adicionou voos nas rotas Singapura-Londres Gatwick e Singapura-Melbourne, desde o final de março até 24 de outubro, para responder à maior procura.

Turkish Airlines (Turquia)

A SunExpress, a joint venture da Turkish Airlines com a Lufthansa, tinha cancelado os voos para o Dubai até 30 de junho. Para o Bahrein, Beirute e Erbil, as viagens continuam suspensas até 14 de julho.

Wizz Air (Hungria)

A companhia aérea de baixo custo da Hungria vai manter suspensos os voos para o Dubai, Abu Dhabi e Amã a partir de destinos da Europa continental até meados de setembro.