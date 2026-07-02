Desemprego volta a baixar em Portugal e continua abaixo da média da UE

Maio foi sinónimo de um novo recuo do desemprego em Portugal, mantendo-se a taxa nacional abaixo da média da Zona Euro e da União Europeia (UE). De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, o desemprego português foi o 13.º mais baixo do bloco comunitário.

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“Em maio de 2026, a taxa de desemprego na Zona Euro foi de 6,2%, estável face a abril de 2026 e abaixo dos 6,3% registados em 2025. A taxa de desemprego na UE situou-se em 5,9% em maio de 2026, também estável face a abril de 2026 e abaixo dos 6,0% contabilizados em maio de 2025″, informa o gabinete de estatísticas europeu, num destaque publicado esta manhã.

Em comparação, e conforme já tinha adiantado o Instituto Nacional de Estatística (INE), em Portugal o desemprego fixou-se em 5,5% em maio, menos 0,2 pontos percentuais do que no mês anterior e menos 0,7 pontos percentuais do que há um ano.

Com esta evolução, a taxa de desemprego portuguesa não só manteve-se abaixo da média do bloco comunitário e da área da moeda única, como atingiu mínimos de 2001.

Já entre os demais Estados-membros, foram a Bulgária e a Chéquia a registar as taxas de desemprego mais baixas em maio (ambas 2,9%), estando também o Chipre (3,1%), a Polónia (3,1%) e Malta (3,5%) na base da tabela.

Em contraste, a Finlândia destacou-se como país da UE com a taxa de desemprego mais elevada (10,8%), seguindo-se Espanha (10,3%) e a Suécia (8,8%).

Desemprego jovem sobe na UE

O destaque publicado esta manhã pelo Eurostat permite também perceber como está a evoluir o desemprego jovem. Em maio, havia cerca de 2,9 milhões de pessoas com menos de 25 anos na União Europeia sem emprego, mas com disponibilidade para iniciar um novo desafio profissional e a procurar ativamente um posto de trabalho.

É o correspondente a uma taxa de desemprego jovem de 15,2%, valor superior ao registado no mês anterior (15,1%). Já na Zona Euro, a taxa de desemprego jovem situou-se em 14,7%, estável face a abril de 2026.

Entre os vários Estados-membros, a Finlândia foi aquele que registou a taxa de desemprego jovem mais elevada em maio (26,5%), seguindo-se a Suécia (24,4%) e Espanha (23,7%).

Mais abaixo na tabela, aparece Portugal, com uma taxa de desemprego jovem de 19,7%. Ainda assim, é o sétimo valor mais elevado da União Europeia, de acordo com os dados agora divulgados pelo Eurostat. Apesar do bom desempenho do mercado de trabalho português (em termos de empregabilidade), o desemprego jovem tem sido identificado pelo Governo — e pelos especialistas — como um dos “entorses” que geram preocupação e carecem de medidas específicas.

Por outro lado, segundo o Eurostat, a Alemanha, como um desemprego jovem de 7,0%, merece destaque pelo motivo oposto: foi o país do bloco comunitário com a menor taxa. Na base da tabela, estão ainda a Áustria (8,0%) e a Chéquia (8,4%), de acordo com o gabinete de estatísticas.

(Notícia atualizada às 11h19)