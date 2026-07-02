Devolução de propinas custa 300 milhões por ano ao Estado
Em 2024, o último ano em que abriram candidaturas, cerca de 95 mil jovens beneficiaram deste regime, tendo custado 94 milhões aos cofres públicos. Finanças querem tornar medida opcional.
A devolução das propinas aos jovens que concluem a licenciatura ou o mestrado custa 300 milhões de euros por ano aos cofres do Estado, segundo números do Governo revelados esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias (acesso pago). O atual Executivo suspendeu o regime por considerar que os seus objetivos são idênticos aos do IRS Jovem: incentivar a permanência de jovens qualificados em Portugal, aumentar o rendimento disponível no início de carreira e combater a emigração.
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Fonte governamental diz, por outro lado, que o regime criado pelo Governo socialista de António Costa exclui os jovens sem Ensino Superior e agrava as diferenças entre os licenciados e os com mestrado em relação aos restantes, além de considerar que o esforço orçamental coloca em causa a sustentabilidade das contas públicas.
Por isso, o Ministério das Finanças, tutelado por Joaquim Miranda Sarmento, quer agora tornar o regime opcional: ou optar pela devolução das propinas, ou pelo IRS Jovem — sendo que o FMI veio, recentemente, recomendar a reversão da isenção do imposto, considerando que causa “distorções” e não tem “evidência clara de eficácia” na contenção da emigração. Os socialistas, por seu lado, defendem a acumulação dos dois incentivos.
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