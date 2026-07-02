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Generali GC&C tem novo Area Manager para Portugal e América

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  • 12:01

A Generali Global Corporate & Commercial nomeou Fabricio Porto como Head of Client & Broker Relationship Management (CBRM) e Area Manager para Portugal e América Latina.

A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) Iberia & LatAm nomeou Fabricio Porto como Head of Client & Broker Relationship Management (CBRM) e Area Manager para Portugal e América Latina. A nomeação coloca Porto na liderança direta do negócio em Portugal, em coordenação com a supervisão das operações na América Latina.

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Fabricio Porto é o novo Area Manager para Portugal e América Latina da Generali GC&C. “Assumo este novo desafio com a ambição de reforçar ainda mais a ligação entre a Ibéria e a América Latina, simplificando simultaneamente a nossa forma de interagir com clientes e corretores”.

No novo cargo, Porto ficará responsável pela estratégia de distribuição da GC&C nas duas regiões, “reforçando as relações com clientes e corretores e melhorando a coordenação” entre mercados, explicam em comunicado.

Com mais de 15 anos de experiência no setor segurador, Fabricio Porto construiu um percurso em funções comerciais, técnicas e operacionais em vários mercados latino-americanos, tendo liderado mais recentemente as operações de GC&C na região.

Porto afirmou que assume “este novo desafio com a ambição de reforçar ainda mais a ligação entre a Ibéria e a América Latina, simplificando simultaneamente a nossa forma de interagir com clientes e corretores”.

Já Patricia Puerta, responsável pela GC&C Iberia & LatAm, destacou a capacidade de execução de Porto, sublinhando que a sua mudança para a base de Madrid “reforça o compromisso” da seguradora com a “integração entre a Ibéria e a América Latina”.

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