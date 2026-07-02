Grant Thornton Portugal Legal: veja a equipa de advogados

A Grant Thornton em Portugal reforçou a sua abordagem multidisciplinar com a integração da área Legal.

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“A integração da área Legal representa um passo natural na consolidação da Grant Thornton em Portugal enquanto plataforma multidisciplinar. As empresas enfrentam hoje desafios que raramente são apenas jurídicos, fiscais, financeiros ou tecnológicos, exigindo uma abordagem coordenada, capaz de combinar conhecimento técnico, visão estratégica e proximidade ao negócio”, afirma Susana Melo, CEO da Grant Thornton em Portugal para as áreas de Tax & Advisory.

A área Legal da Grant Thornton integra atualmente três partners — Ana Cristina Borges, Artur Filipe da Silva e Miguel Ramos Ascensão — e três Of Counsel — Domingos Soares Farinho, Carlos Soares e José Pinto-Coelho — e três advogadas associadas — Catarina Sequeira, Inês Oliveira e Diana Travassos Mata — para além de já estar a formar estagiários, com especial vocação para uma prática multidisciplinar. A equipa assegura assessoria jurídica em matérias de Direito Societário e M&A, Direito Imobiliário, Urbanismo e Turismo, Direito do Trabalho e Segurança Social, Contencioso Civil e Arbitragem, Direito Público, Regulação e Direito Digital, bem como Imigração e Nacionalidade.

Ana Cristina Borges, Partner e co-Head of em Imobiliário, Urbanismo e Turismo, possui mais de 20 anos de experiência em Direito Administrativo, Urbanismo e Ordenamento do Território. O seu percurso inclui 17 anos em funções de responsabilidade na Câmara Municipal de Lisboa, com especial enfoque em procedimentos de licenciamento, regimes de uso do solo e projetos de desenvolvimento urbano.

Artur Filipe da Silva, Partner e Head of em Direito Societário e M&A, conta com vasta experiência em Direito Societário, fusões e aquisições, capital de risco, contratação pública e Direito Imobiliário. O seu percurso combina advocacia privada e funções no sector público, destacando-se a sua intervenção em parcerias público-privadas e operações empresariais.

Miguel Ramos Ascensão, Partner e co-Head of em Imobiliário, Urbanismo e Turismo, com mais de 20 anos de experiência em Direito Imobiliário. A sua prática centra-se em transações imobiliárias, estruturação de investimentos, gestão de ativos e assessoria a operações nacionais e internacionais, tendo desenvolvido o seu percurso em sociedades de advogados em Portugal e Espanha.

Domingos Soares Farinho, Of Counsel e Head of em Direito Público, Regulação e Direito Digital, conta com 25 anos de experiência e um percurso académico de referência. É professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e vice-presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, assessorando entidades públicas e privadas em Direito Administrativo, contratação pública, regulação, Direito Digital, governação de dados e transformação digital.

Carlos Soares, Of Counsel e Head of em Contencioso Civil e Arbitragem, assinala mais de 35 anos de experiência em contencioso, arbitragem, insolvência e reestruturação empresarial. Representa clientes nacionais e internacionais em litígios civis e criminais, processos arbitrais e operações de reestruturação, desenvolvendo ainda atividade em contratos comerciais, Direito do Desporto e Direito Imobiliário.

José Pinto-Coelho, Of Counsel e Head of em Direito do Trabalho e Segurança Social, possui experiência em assessoria laboral e regulatória, incluindo experiência jurídica interna num grupo multinacional com 9.000 colaboradores. A sua prática abrange contratos de trabalho, reestruturações, procedimentos disciplinares, negociação coletiva, Segurança Social, conformidade laboral e contencioso.

A Grant Thornton International é uma rede global de firmas independentes presente em mais de 150 países. Em Portugal, a Grant Thornton reúne três firmas complementares: Grant Thornton Consultores, Lda., nas áreas de Consultoria, Fiscalidade e Outsourcing; Grant Thornton & Associados – SROC, Lda., na área de Auditoria; e Grant Thornton & Associados, Sociedade de Advogados, R.L., na prestação de serviços jurídicos.