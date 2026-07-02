Hospital Público 12 de Outubro participa num ensaio de Fase 3 que combina campos elétricos e imunoterapia contra o glioblastoma

Este estudo, que inclui 93 centros de investigação em 12 países e no qual participam mais de 30 doentes a partir de 12 de outubro, procura avaliar a eficácia da combinação do tratamento padrão (quimioterapia) com a tecnologia de campo elétrico (TTFields) e o fármaco imunoterapêutico pembrolizumab, para melhorar o prognóstico e a sobrevivência deste tumor cerebral agressivo.

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Uma das chaves do ensaio é o uso de um dispositivo que administra os chamados Campos de Tratamento de Tumores (TTFields). Ao contrário dos medicamentos tradicionais, esta terapia atua através de forças físicas e não químicas, utilizando campos elétricos de baixa intensidade e frequência intermédia (200 kHz). Os pacientes que participam neste tratamento têm quatro adesivos adesivos, chamados transdutores, colocados diretamente no couro cabeludo. Estes adesivos estão ligados ao sistema portátil que o paciente normalmente transporta numa mochila e que funciona com pilhas.

O Dr. Juan Manuel Sepúlveda, neuro-oncologista do Hospital 12 de Outubro e responsável pelo estudo, explicou que “o dispositivo gera campos elétricos que mudam a sua polaridade e direção milhares de vezes por segundo, alterando as proteínas dentro das células cancerígenas que estão carregadas de eletricidade. Quando esta alteração contínua ocorre, a célula maligna deixa de formar o fuso mitótico de forma estável, uma estrutura essencial para a célula replicar. Como consequência, a divisão celular é bloqueada ou ocorre com erros críticos, resultando em morte celular programada ou catástrofe mitótica.”

Sepúlveda também sublinhou que “uma vez que as células cerebrais saudáveis num adulto já não se dividem nem deixam de crescer, o dispositivo respeita o tecido saudável e não causa efeitos secundários sistémicos, como fadiga extrema ou queda de defesas.”

PROCURANDO SINERGIA COM O SISTEMA IMUNITÁRIO

O principal objetivo deste ensaio é demonstrar que a imunoterapia pode potenciar os benefícios já observados com campos elétricos. Sepúlveda explica a base científica desta combinação: “Acreditamos que existe uma sinergia entre a imunoterapia e o TTFields. Devido ao tipo de morte celular que geram, os campos elétricos deixam uma ‘impressão digital’, uma inflamação, para que os linfócitos possam reconhecer melhor as células malignas e eliminá-las de forma mais eficaz”.

O ensaio EF-41/KEYNOTE D58 está atualmente a decorrer no Hospital 12 de Octubre. O perfil dos pacientes incluídos no ensaio são adultos com diagnóstico recente de glioblastoma que completaram cirurgia e tratamento inicial de quimiorradioterapia. Os participantes recebem o dispositivo e quimioterapia de manutenção (temozolomida).

O estudo avalia se a adição da imunoterapia pembrolizumab ao TTFields, em comparação com placebo, melhora significativamente a sobrevivência global. O glioblastoma é o tumor cerebral primário mais comum em adultos e apresenta grande complexidade terapêutica. Segundo este especialista, “representa um grande desafio clínico, já que, infelizmente, o tratamento não evoluiu muito nos últimos anos. Até agora, consiste em cirurgia, radioterapia e quimioterapia com um agente utilizado desde 2005. Com isto, não conseguimos ultrapassar uma sobrevivência global aproximada entre 16 e 18 meses”.

O Hospital Público 12 de Outubro é um centro de saúde altamente complexo em Madrid, referência na investigação clínica e no tratamento de patologias oncológicas avançadas, e um dos centros espanhóis com os ensaios clínicos mais abertos, em linha com o seu compromisso de incorporar terapias inovadoras para melhorar a vida dos seus pacientes.