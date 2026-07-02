IA e longevidade são temas em destaque no Fórum Nacional de Seguros

A 5ª edição de 2026 do Fórum Nacional de Seguros (FNS) está de regresso à Alfândega do Porto nos dias 7 e 8 de julho. Este ano a transformação digital no âmbito do regulamento DORA, a inteligência artificial e a longevidade são alguns dos diversos temas que vão estar em debate durante os painéis e as talks.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Gabriel Bernardino, presidente da ASF, José Galamba de Oliveira, presidente da APS, e Nuno Martins, presidente da APROSE, já confirmaram as suas presenças no evento que é o principal ponto de encontro do ecossistema segurador nacional.

Com 53 oradores previstos e uma área de exposição que agregará 53 marcas, mais de 2.500 profissionais de seguros já realizaram a sua inscrição e terão oportunidade de atualizar conhecimentos junto da autoridade de supervisão, seguradores, distribuidores e de um universo de empresas parceiras do setor segurador.

As inscrições continuam abertas no site oficial do FNS. Os membros da APROSE têm entrada livre, ao abrigo do protocolo entre a APROSE e ECOseguros.

O programa de conferências tem início às 9h00 do dia 7 de julho, prolongando-se durante todo o dia. Já as talks desse dia começam às 9h45. Ao final do dia, vai também existir espaço para descomprimir no já tradicional sunset da Lluni.

No segundo dia, 8 de julho, às 9h30, serão realizados mais debates e talks que ajudarão a perceber os seguros num mundo em evolução.

O FNS 2026 conta com o apoio de destacadas empresas ligadas aos seguros em várias atividades como são:

Grupo Ageas, AIG, Arag, Asisa, Azuaga, Bupa/Sanitas, Caravela, Fidelidade, Generali Tranquilidade, Hagel, Hiscox, Lusitania, Metlife, Mgen, Planicare, Prévoir, Real Vida, Zurich, April, Diagonal, Concentra, Hispania, Innovarisk, MDS, Planeia, Methodus, Mudey, NuVu, Sabseg, Safebrok, Segup, Seguramos, Semper, Special Insurance, Specialty Risks, Uthere, Cleva, Frank, i2sBrokers, Libax, lluni, Contisystems, Crafteer, Gemese/Milénia, Habic, Broseta, CCA Law Firm, SPS Advogados, AdvanceCare, Saúde Prime, Mediplus, Caetano Automóveis, Carglass, Expressglass, Glassdrive e ADStrategy Global.

As inscrições estão disponíveis no site do Fórum Nacional de Seguros 2026, ou clicando aqui.