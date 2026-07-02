KNDS adia entrada em bolsa à espera de melhores condições no mercado de defesa

A franco-alemã KNDS adiou a sua entrada em bolsa, que poderia tornar-se uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPO) do setor na Europa, justificando a decisão com as atuais condições de mercado.

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“A KNDS e os seus acionistas continuarão a acompanhar de perto as condições do mercado de capitais e estarão prontos para retomar o processo de IPO assim que as condições de mercado o permitam”, afirmou a empresa em comunicado, citada pela Reuters.

Na semana passada, a fabricante dos tanque Leopard 2 anunciou a sua intenção de realizar um IPO e cotar as ações nas bolsas de Paris e Frankfurt, pretendendo atingir uma capitalização de mercado entre 15 a 20 mil milhões de euros.

Em resposta escrita, o Governo alemão afirmou respeitar a decisão da KNDS e reiterou o compromisso de continuar a trabalhar com França para garantir o futuro de longo prazo do grupo. *]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(–scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(–thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(–header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]” dir=”auto” data-turn-id=”5bf28f26-ba06-4af2-bba2-e44a92e137c5″ data-turn-id-container=”5bf28f26-ba06-4af2-bba2-e44a92e137c5″ data-testid=”conversation-turn-288″ data-turn=”assistant”>

O adiamento surge num momento em que várias ações de defesa europeias têm corrigido depois da forte valorização impulsionada pela expectativa de aumento da despesa militar entre os países da NATO.

Em janeiro, o grupo de defesa checo Czechoslovak Group (CSG) chegou a disparar 32% na sua estreia na bolsa de Amesterdão, elevando a sua capitalização para mais de 30 mil milhões de euros, mas entretanto perdeu todo esse ganho. Desde então, a cotada já afundou cerca de 60%, num sinal do arrefecimento do apetite dos investidores pelo setor da defesa, noticia a CNBC.

A alemã Rheinmetall também tem sentido a pressão em bolsa, com as ações a acumularem uma queda de 30% desde o início do ano. Segundo o mesmo jornal, só esta semana, os títulos tombaram quase 19%, depois de o Governo alemão ter recuado na intenção de comprar seis grandes navios de guerra, um contrato que poderia render milhares de milhões de euros à empresa.