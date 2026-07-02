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Lisboa encerra Monsanto e mais uma dúzia de parques devido a risco de incêndio

A partir da meia-noite não será possível aceder a 13 parques na capital. Só à meia-noite de terça-feira serão reabertos. País vive risco máximo de incêndio.

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A Câmara de Lisboa vai encerrar 13 parques ao longo da cidade já a partir da meia-noite desta sexta-feira, respondendo desta forma à declaração de alerta máximo emitida pelo Governo. Os espaços só serão reabertos à meia-noite de terça-feira.

Vedados à circulação ficarão os seguintes espaços:

  • Parque Florestal de Monsanto
  • Tapada da Ajuda
  • Tapada das Necessidades
  • Parque da Bela Vista
  • Quinta das Conchas e Lilases
  • Parque do Vale Fundão
  • Parque José Gomes Ferreira
  • Parque Central de Chelas
  • Encosta da Calçada de Carriche
  • Parque do Vale do Silêncio
  • Parque da Mata da Madre de Deus
  • Parque dos Moinhos de Santana
  • Parque Silva Porto

A situação de temperaturas elevadas que o país vive já tinha levado o município a anunciar, nesta quinta-feira, a abertura de dois pavilhões, Casal Vistoso, no Areeiro, e Manuel Castelo Branco, em São Vicente, para acolhimento da “população mais vulnerável, em caso de extrema necessidade”, explica a autarquia em comunicado.

Adicionalmente, o Metropolitano de Lisboa terá três estações abertas durante toda a madrugada. Com as noites a apresentarem temperaturas acima dos 20 graus, segundo as previsões, as estações de Rossio, Oriente e Santa Apolónia ficarão aberta durante a madrugada.

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