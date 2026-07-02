Lisboa encerra Monsanto e mais uma dúzia de parques devido a risco de incêndio

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A Câmara de Lisboa vai encerrar 13 parques ao longo da cidade já a partir da meia-noite desta sexta-feira, respondendo desta forma à declaração de alerta máximo emitida pelo Governo. Os espaços só serão reabertos à meia-noite de terça-feira.

Vedados à circulação ficarão os seguintes espaços:

Parque Florestal de Monsanto

Tapada da Ajuda

Tapada das Necessidades

Parque da Bela Vista

Quinta das Conchas e Lilases

Parque do Vale Fundão

Parque José Gomes Ferreira

Parque Central de Chelas

Encosta da Calçada de Carriche

Parque do Vale do Silêncio

Parque da Mata da Madre de Deus

Parque dos Moinhos de Santana

Parque Silva Porto

A situação de temperaturas elevadas que o país vive já tinha levado o município a anunciar, nesta quinta-feira, a abertura de dois pavilhões, Casal Vistoso, no Areeiro, e Manuel Castelo Branco, em São Vicente, para acolhimento da “população mais vulnerável, em caso de extrema necessidade”, explica a autarquia em comunicado.

Adicionalmente, o Metropolitano de Lisboa terá três estações abertas durante toda a madrugada. Com as noites a apresentarem temperaturas acima dos 20 graus, segundo as previsões, as estações de Rossio, Oriente e Santa Apolónia ficarão aberta durante a madrugada.