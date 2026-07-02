Lisboa encerra Monsanto e mais uma dúzia de parques devido a risco de incêndio
A partir da meia-noite não será possível aceder a 13 parques na capital. Só à meia-noite de terça-feira serão reabertos. País vive risco máximo de incêndio.
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A Câmara de Lisboa vai encerrar 13 parques ao longo da cidade já a partir da meia-noite desta sexta-feira, respondendo desta forma à declaração de alerta máximo emitida pelo Governo. Os espaços só serão reabertos à meia-noite de terça-feira.
Vedados à circulação ficarão os seguintes espaços:
- Parque Florestal de Monsanto
- Tapada da Ajuda
- Tapada das Necessidades
- Parque da Bela Vista
- Quinta das Conchas e Lilases
- Parque do Vale Fundão
- Parque José Gomes Ferreira
- Parque Central de Chelas
- Encosta da Calçada de Carriche
- Parque do Vale do Silêncio
- Parque da Mata da Madre de Deus
- Parque dos Moinhos de Santana
- Parque Silva Porto
A situação de temperaturas elevadas que o país vive já tinha levado o município a anunciar, nesta quinta-feira, a abertura de dois pavilhões, Casal Vistoso, no Areeiro, e Manuel Castelo Branco, em São Vicente, para acolhimento da “população mais vulnerável, em caso de extrema necessidade”, explica a autarquia em comunicado.
Adicionalmente, o Metropolitano de Lisboa terá três estações abertas durante toda a madrugada. Com as noites a apresentarem temperaturas acima dos 20 graus, segundo as previsões, as estações de Rossio, Oriente e Santa Apolónia ficarão aberta durante a madrugada.
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