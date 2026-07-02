Madrid abre o novo ciclo da capital europeia do imobiliário com o The District 2026

Madrid acolheu a apresentação do The District 2026, o maior evento europeu de referência para o imobiliário do ponto de vista do capital, que celebrará a sua quinta edição de 22 a 24 de setembro e terá uma nova localização no IFEMA Madrid. O evento reuniu representantes institucionais e executivos do setor para analisar a situação atual no mercado imobiliário europeu.

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Sob o lema ‘Onde o Capital Lidera’, a próxima edição do The District reunirá mais de 15.000 executivos, investidores e profissionais internacionais para conhecer projetos, estabelecer alianças e identificar oportunidades de investimento. Neste contexto, a conferência analisou um mercado caracterizado pela crescente atratividade de Espanha para o capital internacional, pelo dinamismo da vida e pela recuperação dos escritórios e do comércio como segmentos estratégicos.

Juan Velayos, presidente do Distrito, explicou que “esta primeira edição em Madrid abre um palco particularmente entusiasmante para o evento, que mantém o seu ADN intacto e o foco no capital e nos investidores. O Distrito quer continuar a ser o local onde as operações se originam e onde todos os participantes possam ter reuniões realmente relevantes.”

Esta vocação para transformar Madrid num ponto de encontro para o investimento imobiliário tem sido partilhada pelos representantes institucionais e setoriais presentes na conferência. Jorge Rodrigo Domínguez, Ministro da Habitação, Transportes e Infraestruturas da Comunidade de Madrid, salientou que “o acesso à habitação não é garantido limitando a oferta ou dificultando a atividade económica, mas criando oportunidades a partir da colaboração público-privada e da segurança jurídica”.

Neste sentido, Álvaro González López, Delegado de Habitação da Câmara Municipal de Madrid, salientou que “a habitação não é apenas mais um segmento do mercado, mas a infraestrutura que determina a competitividade e o futuro das grandes cidades, e para a produzir precisamos de atrair investimento”. Por sua vez, Carolina Roca, presidente da ASPRIMA, indicou que “não basta que o capital fale com ele sobre terra e procura: precisa de elementos estruturais, estabilidade e visibilidade a longo prazo para apostar em Madrid” e acrescenta que “queremos mostrar ao investidor que está a ocorrer uma mudança de paradigma em Madrid e que um planeamento urbano estável vai ser desenvolvido e, ao mesmo tempo, dinâmica.”

Os sólidos fundamentos económicos de Espanha, o seu papel crescente na tomada de decisões de investimento e o dinamismo das salas de estar foram o foco de um dos debates da época. Segundo José María Romero, diretor da Área Económica e Internacional do Equipo Económico, “o setor imobiliário espanhol tem fundamentos muito relevantes, apoiados pelo crescimento económico que este ano situamos em 2,4%, o dobro do resto da União Europeia, o que reforça o interesse do capital institucional”.

Além disso, segundo Álvaro Alonso, Diretor de Vida e Finanças Corporativas da Cushman & Wakefield, “estamos a viver um momento muito doce em Espanha e, em particular, na vida, que representou 30% do investimento em 2025, um valor recorde que confirma uma tendência cada vez mais consolidada”. Tudo isto conduz a uma mudança de paradigma em que, como salientou Juan Manuel Acosta, CIO da Rockfield, “Espanha tem sido historicamente destinatária de capital e sempre esperámos que alguém em Londres, Amesterdão ou Paris decidisse investir aqui, mas agora estamos a começar a decidir onde investir, como investir e como será esse produto”. e sublinhou que o país “está a começar a ser líder no setor residencial”.

ESCRITÓRIOS & COMÉRCIO

Pedro Hernández Cabezas, Diretor de Desenvolvimento Corporativo na Merlin, Itxaso López, sócio da DLA Piper, e Carlos García Redondo, CEO da Dils, analisaram as oportunidades que estão a emergir nos escritórios e no comércio e a adaptação de ambos os segmentos a novos hábitos de trabalho, consumo e utilização dos espaços. Hernández Cabezas indicou que “antes comercializávamos principalmente metros quadrados, enquanto agora oferecemos uma experiência muito mais completa, acompanhada de serviços, espaços abertos, terraços e propostas adaptadas às necessidades específicas de cada cliente”.

Por sua vez, López acrescentou que “os centros comerciais fazem parte da nossa cultura e da nossa forma de compreender o lazer, e passaram por um importante processo de modernização que fortaleceu a sua ligação ao consumidor”, enquanto García Redondo salientou que “num contexto de consolidação macroeconómica em Espanha, os escritórios e o retalho exigem um maior grau de sofisticação por parte dos investidores e um compromisso seletivo com ativos únicos em Espanha”. aqueles em que realmente faz sentido investir.”

As questões abordadas durante a apresentação em Madrid continuarão na Cimeira Mundial do Distrito 2026, que se realizará no âmbito do Distrito 2026. Mais de 450 líderes de fundos e especialistas internacionais irão participar em mais de 190 sessões em cinco auditórios para discutir os desafios que estão a redefinir o mercado, desde habitação acessível e novas estruturas de capital até à vida, inteligência artificial, centros de dados, logística, infraestruturas e ativos emergentes.

Entre os oradores destacados estão Amroy Lal, diretor da LaSalle; Jon Asumendi, Vice-Presidente Sénior de Aquisições no Starwood Capital Group; Geoffroy de Pourtales, diretor da TPG Real Estate; Michael Abel, fundador e CEO da Greykite; e Elena Campelo, chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano do Banco Europeu de Investimento, entre outros. O programa irá também analisar a crescente atratividade do Sul da Europa para o capital internacional e a evolução de segmentos como PBSA, vida flexível, residência sénior, escritórios, comércio, logística e indústria.

Para além do programa de conteúdos, mais de 360 empresas irão transferir os seus escritórios para a IFEMA Madrid durante os três dias do evento. A área de Hospitalidade e a agenda de networking irão facilitar reuniões privadas, apresentações de projetos e novos acordos, e serão concluídas com o almoço da Cimeira de Liderança, o Fórum de Startups PropTech e os World-Class District Awards 2026.