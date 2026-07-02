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+Media Leaders: Veja as fotografias

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A primeira edição dos +Media Leaders juntou os gestores de media, agências de meios e anunciantes numa tarde que premiou as boas práticas do setor.

A primeira edição dos +Media Leaders, uma iniciativa editorial do ECO e do +M, distinguiu esta quarta-feira José Eduardo Moniz, Medialivre, Francisco Pedro Balsemão, Now e Podcast Plus, do Observador.

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Além da entrega de prémios, a tarde ficou marcada pela intervenção de António Leitão Amaro, ministro da Presidência, e pelo debate “O negócio dos media está a mudar. E agora?”. O painel juntou os jurados dos prémios: Francisco Teixeira (Presidente do Júri e Country Manager da WPP Portugal), António Casanova (CEO da UnileverFima & GalloWW), Sofia Tenreiro (CEO da Siemens Portugal) e Miguel Coutinho (Administrador e Diretor-Geral da Fundação EDP e do MAAT).

Percorra a fotogaleria e recorde os principais momentos:

  • Miguel Pinheiro (Observador), Luís Santana (Medialivre), José Eduardo Moniz (TVI), Carlos Rodrigues (Now), Francisco Pedro Balsemão (Impresa) Hugo Amaral/ECO
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