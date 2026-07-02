Portugal e Espanha inauguram interligação elétrica “estratégica”

Portugal e Espanha inauguraram, esta quinta-feira, a nova interligação elétrica a 400 quilovolts (kV) entre Viana do Castelo e Pontevedra, uma infraestrutura que reforça o sistema elétrico ibérico e contribui para uma maior integração do Mercado Ibérico de Eletricidade, informa a Redes Energéticas Nacionais (REN).

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A nova interligação, executada pela REN, em Portugal, e pela congénere espanhola, a Red Eléctrica, foi classificada como Projeto de Interesse Comum pela Comissão Europeia. Nas palavras da REN, este investimento “é estratégico” para os objetivos da União Europeia de avançar na transição ecológica e na autonomia energética.

A interligação aumenta a capacidade de intercâmbio entre ambos os países em cerca de 1.000 MW, até um total de 4.200 MW (de Espanha para Portugal) e de 3.500 MW (de Portugal para Espanha). Desta forma, a integração de energias renováveis aumenta em 281 gigawatts-hora (GWh) anuais, com a consequente redução das emissões de dióxido de carbono em 113.000 toneladas por ano.

O troço português tem uma extensão aproximada de 68 quilómetros (km), e prolonga-se desde o ponto de passagem da fronteira até à nova subestação de Ponte de Lima. Do lado espanhol, o projeto contemplou a construção das subestações de Beariz e Fontefría, além de duas novas linhas: uma ligação entre as duas subestações, com 30 km, e a linha de interligação entre Fontefría e a fronteira com Portugal, com 21,7 km.

O investimento, em Portugal, ascendeu a mais de 70 milhões de euros, dos quais 44 milhões de euros corresponderam à construção da nova linha e 26 milhões de euros à construção da subestação de Ponte de Lima. A Red Eléctrica, com o apoio financeiro do Banco Europeu de Investimento, realizou um investimento de 57,6 milhões de euros para a construção da linha e das subestações no lado espanhol da interligação, um valor que ultrapassa os 70 milhões de euros se forem consideradas as infraestruturas de apoio do projeto, escreve a REN.

A inauguração teve lugar no município de Arbo (Pontevedra), junto à fronteira com Portugal. Nesta ocasião, a ministra do Ambiente e Energia de Portugal, Maria da Graça Carvalho, sublinhou que “esta nova interligação representa mais um passo decisivo para reforçar a segurança energética de Portugal e Espanha e para aprofundar a integração do Mercado Interno da Energia”.

Além disso, acrescentou a responsável pela pasta da Energia em Portugal, as interligações “permitem uma maior integração das energias renováveis e traduzem-se em benefícios concretos para os consumidores e para a competitividade da economia“. Rematou recordando que os países ibéricos têm defendido junto da União Europeia a necessidade de continuar a investir nas interligações, em particular com França.

Também o presidente da REN, Rodrigo Costa, considerou a interligação “extremamente importante” para a Península Ibérica, pelo impacto económico “muito positivo” para ambos os países.