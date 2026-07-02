Portugal teve a maior subida do preço das casas na UE no primeiro trimestre

Portugal teve o maior aumento do preço das casas na União Europeia (UE) no primeiro trimestre. A subida do valor dos imóveis em Portugal foi de 10,3% em comparação com o ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

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Quando se compara o primeiro trimestre deste ano com a média anual de 2025, Portugal foi um dos 19 Estados-membros da UE onde os preços das casas subiram mais do que as rendas. A segunda maior subida foi registada na Bulgária (+9,4%) e depois na Eslováquia (+9,1%). Por outro lado, França (-0,5%) e a Finlândia (-1,8%) foram os únicos países onde os preços das casas desceram.

“Durante o mesmo período, as rendas aumentaram em todos os países da UE, exceto na Eslovénia, onde caíram 0,9%, e na Finlândia, onde se mantiveram inalteradas. Entre os restantes países da UE, o maior aumento registou-se na Croácia (+21,9%), seguida da Bulgária (+6,4%) e da Grécia (+5%)”, lê-se no relatório do organismo de estatística europeu.

No cômputo geral, entre janeiro e março de 2026, os preços das casas na UE subiram 5,1%, enquanto as rendas aumentaram 3% em termos homólogos. Face ao último trimestre de 2025, os preços das casas aumentaram 1,2% e as rendas 0,7%.

Portugal tem vindo a registar aumentos consecutivos quer nas rendas quer nos valores dos imóveis para compra/venda. Nos primeiros três meses do ano, a renda mediana dos mais de 39 mil contratos assinados atingiu os 9,46 euros por metro quadrado. Isto significa que a mediana ficou 9,1% acima do valor dos novos contratos do primeiro trimestre de 2025, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística.